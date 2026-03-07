Сталинки и хрущевки имеют нюанс — где квартира обойдется потом дороже

В каких домах лучше покупать квартиру. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Сталинки и хрущевки остаются наиболее распространенными домами во многих городах Украины. Эти типы недвижимости строились в разные периоды и имели разные задачи. Поэтому покупатели часто сомневаются, какой вариант более выгоден и комфортен.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о недостатках и преимуществах квартир в этих старых домах.

Реклама

Читайте также:

Особенности сталинок

Сталинка — это про статус. Высокие потолки под 3.5 метра создают ощущение, что в квартире наконец-то можно дышать. Толстые кирпичные стены — это не только про тепло, но и про то, что вы не будете знать, какой сериал смотрят соседи за стеной.

Почему это круто:

Объем. Здесь даже маленькая по площади квартира кажется огромной из-за высоты. Локация. Обычно это самый центр или "фасадные" дома возле метро. Ресурс. Эти дома строились на века. Если перекрытия железобетонные — это вообще "джекпот".

Но эксперты предупреждают, что ремонт в сталинке — это черная дыра для бюджета, пишет портал Remontuem. Вывезти тонны старой дранки со стен, заменить гнилую проводку (которая едва тянет чайник) и переложить трубы стоит как еще одна квартира.

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Особенности хрущевок

Хрущевки строили как временное решение, чтобы расселить коммуналки. Поэтому здесь мы имеем "кухни-дюймовочки" на 5 метров, где холодильник мешает открывать двери, и потолки, до которых можно дотянуться рукой.

В чем плюсы:

Цена. Это самый низкий порог входа на рынок. Идеально для первой квартиры или под аренду. Районы. Хрущевки стоят в очень зеленых дворах. Там обычно нет проблем с парковкой (потому что тогда машин было мало) и все под рукой: от садика до хлебного магазина. Коммуналка. За маленькую площадь будут низкие счета за отопление.

Но, как отмечают специалисты портала RealExpert, головная боль в хрущевках — это тонкие панели. Вы будете слышать, как сосед сверху чихает, а зимой угловые комнаты могут изрядно промерзать.

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Где выгоднее покупать квартиру

Эксперты советуют — если у вас есть лишние 20-30 тысяч долларов на капитальный ремонт и вы цените эстетику — берите сталинку. Это недвижимость, которая медленнее теряет в цене.

Но если бюджет ограничен и хочется заехать "уже сегодня" — ищите кирпичную хрущевку (они теплее панельных). Только обязательно загляните в подвал и проверьте состояние труб. Потому что даже самый лучший ламинат не спасет, если в доме "уставшие" коммуникации.

Также смотрите не на год постройки, а на то, кто ваши соседи и не течет ли крыша. Потому что комфорт — это не только квадратные метры, но и спокойствие.

Что еще надо знать о хрущевках

Хотя большинство советских хрущевок официально отпраздновали завершение своего жизненного цикла еще в 2010 году, это вовсе не является приговором для их немедленного демонтажа. Как объясняет глава профильного парламентского комитета Елена Шуляк, эти дома в свое время "проектировались как временное жилье, но сейчас большинству из них уже 60-70 лет, то есть срок эксплуатации исчерпан".

Вместо сноса законодательство предусматривает тщательное обследование конструкций для проведения комплексной модернизации, которая включает полное обновление сетей и энергоэффективное утепление.

"Устаревший фонд не становится аварийным мгновенно, однако, материалы постепенно теряют прочность, появляются риски трещин и проседания", — отмечает Шуляк.

По ее словам, до войны в Украине насчитывалось около 10 тысяч таких объектов, состояние которых требует профессионального вмешательства и усиления опорных элементов. Такой подход позволяет превратить морально устаревшие коробки в пригодное для жизни пространство, избегая радикальных мер.

Как сообщалось, почти каждый владелец хрущевки мечтает избавиться от тесной кухни и неудобных коридоров с помощью радикального ремонта. Однако самовольные изменения часто приводят к проблемам с законом: за незаконную перепланировку грозят штрафы до 34 тысяч гривен, а также трудности при продаже или переоформлении наследства.

Также мы рассказывали, что сталинки обычно ассоциируются с размахом и надежностью: высоченные потолки и толстые стены создают ощущение настоящей крепости. Однако вся эта монументальность мгновенно выветривается, стоит только зайти в тесную и неудобную ванную. Оказывается, что за фасадом "имперского" уюта часто скрывается суровый бытовой компромисс.