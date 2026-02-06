Квартиры от Киевгорстроя — как в компании будут решать проблему недостроев

Новостройка в Киеве. Фото: Киевгорстрой

Компания "Киевгорстрой" начала менять подход к завершению проблемных объектов. Девелопер создал 24 рабочие группы, которые анализируют состояние каждого дома и ищут практические решения для завершения строительства.

К работе привлекли руководство компании, технических специалистов, представителей подрядчиков и самих инвесторов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-релиз компании.

Реклама

Читайте также:

Что будут решать рабочие группы Киевгорстрой

В зависимости от готовности объекта к встречам приобщаются специалисты, которые отвечают за инженерные сети и подключение к коммуникациям. Встречи проходят регулярно каждые две недели.

Среди главных задач рабочих групп:

проверка технического состояния домов;

поиск вариантов дофинансирования;

координация работы подрядчиков;

решение вопросов подключения коммуникаций.

Состояние недостроев Киевгорстроя

Сейчас на балансе компании находятся 24 строительные площадки. На них возведено более 120 жилых домов разного уровня готовности.

Общая площадь незавершенного строительства превышает 548 тысяч квадратных метров.

Полномасштабная война, космические цены на материалы и острый дефицит строителей фактически убили старую модель управления.

Председатель правления Валерий Засуцкий признает: без открытости ситуацию не исправить.

Чего ждать владельцам квартир Киевгорстроя

По словам Засуцкого, такие встречи помогают "снять напряжение и выстроить единый вектор движения".

Конечно, чуда за один день не произойдет — достройка напрямую зависит от финансирования и стабильности в стране. Однако для тысяч киевлян этот диалог - едва ли не единственная возможность наконец получить прозрачный план действий вместо бесконечного ожидания.

Для столичного рынка недвижимости этот кейс может стать прецедентом того, как крупный девелопер выходит из кризиса через партнерство с собственными клиентами.

Ранее мы рассказывали, почему задерживается докапитализация Киевгорстроя. А также, что несмотря на обстрелы, перебои с электроэнергией и сложную зиму, рынок недвижимости в Киеве демонстрирует не спад, а рост.