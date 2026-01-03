Видео
Киевские сталинки — в каком районе осталось больше всего домов

Дата публикации 3 января 2026 12:22
Сталинки в Киеве — где сохранилось наибольшее количество домов в столице
Сталинка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевские сталинки — это не просто старый фонд, это особая философия жизни. Даже в 2026 году, когда рынок переполнен стеклянными высотками, спрос на дома с трехметровыми потолками и толстенными кирпичными стенами не утихает.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где в Киеве наибольшая концентрация сталинок.

Сталинки на Печерске

Все знают о Липках, Институтской или Шелковичной — там цены всегда "космические", потому что это жилье для тогдашней элиты. Там шикарные подъезды и железобетонные перекрытия (что критически важно).

Но если хочется престижа за более адекватные деньги, стоит взглянуть сталинки чуть дальше от самого центра — там то же качество, но без переплаты за "соседство с Кабмином".

Подол и уютная Татарка

Подольские сталинки — это вообще отдельная история. Возле метро Тараса Шевченко они не такие пафосные, как на Печерске, зато очень "свои".

А если подняться на Татарку (улицы Нагорная или князя Владимира Мономаха), можно найти дома с такими видами на город, за которые в новостройках просят миллионы. Жить на холмах в доме с историей — это особый вайб.

Соломенка и Шулявка

Соломенка (особенно район Проспекта Воздушных сил Украины) — это рай для тех, кто хочет "крепко и надежно". Здесь огромные зеленые дворы, где под окнами не стоят машины в три ряда.

А на Шулявке, возле КПИ, сталинки обожает молодежь. Высокие потолки позволяют слепить стильный лофт с антресолью (вторым ярусом), что для обычной квартиры — недостижимая мечта.

 

Киевские сталинки — в каком районе осталось больше всего домов - фото 1
Цены на 1-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Почему сталинки будут оставаться актуальными

Сталинская застройка постепенно становится дефицитом, но конечно там не только плюсы. Надо смотреть на состояние труб и проводки, отмечает ресурс DomRie.

Новых таких домов не появится, а качественных вариантов с хорошим техническим состоянием ежегодно становится меньше.

Ранее мы рассказывали о типичной планировке квартир в сталинках. А также, в каких районах Киева сосредоточено больше всего хрущевок.

Киев СССР недвижимость Дизайн квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
