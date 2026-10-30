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Главная Рынок недвижимости Кирпич, газоблок или дерево: какие дома лучше сохраняют тепло зимой

Кирпич, газоблок или дерево: какие дома лучше сохраняют тепло зимой

Ua ru
30 октября 2026 04:20
Какие частные дома лучше сохраняют тепло и помогают сократить расходы на отопление magnific.com
Люди возле частного дома. Фото: magnific.com

Покупка частного дома может обернуться дополнительными расходами, если зимой дом быстро охлаждается, а система отопления не обеспечивает комфортной температуры. Чтобы не тратить деньги на срочное утепление после переезда, будущим владельцам стоит проверить крышу, стены, окна, пол и состояние инженерных коммуникаций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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Какие частные дома лучше всего сохраняют тепло

Способность частного дома сохранять тепло зависит не только от материала стен. Важную роль играют качество утепления, герметичность окон и дверей, состояние крыши, пола и фундамента. Даже дом с кирпичными стенами может быстро остывать, если в его конструкциях есть щели или недостаточно теплоизоляции.

Согласно рекомендациям Госэнергоэффективности, значительная часть тепла уходит из дома через окна и двери, крышу и наружные стены. Поэтому при покупке важно оценивать не отдельную характеристику, а весь теплоизоляционный контур дома.

Лучше всего сохраняют тепло дома, в которых утеплены основные конструкции, правильно установлены окна, нет значительных мостиков холода, а система отопления соответствует площади помещений.

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Что проверить перед покупкой частного дома

Перед заключением сделки стоит осмотреть дом не только с точки зрения ремонта, планировки и состояния коммуникаций. Качество теплоизоляции напрямую влияет на комфорт проживания и будущие расходы на отопление.

1. Крыша и чердак

Из-за недостаточно утепленной крыши или перекрытия чердака дом может терять значительное количество тепла. Во время осмотра нужно выяснить, есть ли теплоизоляция, не повреждена ли она и нет ли следов протечек.

Особое внимание следует уделить стыкам кровли, местам прохождения труб и люку на чердак. Если утеплитель влажный, поврежден или уложен с зазорами, это может свидетельствовать о необходимости дополнительных работ.

2. Стены и наружная теплоизоляция

При осмотре фасада следует проверить, нет ли трещин, отслоений отделки и следов влаги. Внутри дома необходимо осмотреть наружные углы комнат, участки возле окон и места стыка стен с перекрытиями.

Если продавец сообщает об утеплении фасада, стоит спросить, какой материал использовался, когда выполнялись работы и сохранились ли документы. Одного лишь наличия декоративного фасада недостаточно, чтобы подтвердить качество теплоизоляции.

3. Окна, двери и щели

Негерметичные окна и двери могут пропускать холодный воздух даже в хорошо утепленном доме. Проверьте состояние уплотнителей, плотность закрытия створок, монтажные швы и места примыкания рам к стенам.

Признаками возможных проблем также являются конденсат на стекле, холод у подоконников, сквозняки и плесень. В то же время конденсат может возникать и из-за недостаточной вентиляции, поэтому причину нужно выяснить отдельно.

4. Фундамент, подвал и пол

Холодный пол может свидетельствовать о недостаточной теплоизоляции перекрытия над подвалом или конструкций, контактирующих с грунтом. Поэтому покупателю стоит осмотреть подвал, проверить состояние стен фундамента, наличие влаги, трещин и повреждений утеплителя.

Также важно выяснить, утеплены ли трубы в неотапливаемых помещениях. Недостаточная изоляция коммуникаций может приводить к дополнительным потерям тепла.

5. Система отопления и счета за зиму

Перед покупкой необходимо проверить состояние котла, радиаторов, труб и системы управления температурой. Стоит выяснить, когда проводилось обслуживание оборудования, есть ли неисправности и соответствует ли его мощность потребностям дома.

Полезно попросить продавца показать счета за газ, электроэнергию или другое топливо за несколько холодных месяцев. Это поможет оценить фактические расходы, хотя сравнивать их нужно с учётом площади дома, температуры внутри, погоды и привычек жильцов.

Если дом большой, но расходы на отопление непропорционально высоки, стоит проверить не только оборудование, но и возможные теплопотери через ограждающие конструкции.

Как выявить теплопотери перед покупкой

Во время осмотра можно обратить внимание на холодные углы, сквозняки, влажные пятна, конденсат на окнах и разницу температур между комнатами. Однако визуальная проверка не всегда позволяет выявить скрытые дефекты.

По возможности стоит заказать тепловизионное обследование в холодное время года, когда разница между температурой внутри дома и снаружи позволяет лучше увидеть проблемные участки. Тепловизор помогает выявить температурные аномалии возле окон, стен, крыши и перекрытий.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие радиаторы лучше выбрать для отопления частного дома. От выбора отопительных приборов зависит эффективность обогрева помещений и комфорт в холодное время года. В то же время для снижения расходов на отопление важно позаботиться и о качественном утеплении дома.

Также Новини.LIVE сообщали, за какие нарушения владельцам частных домов грозят штрафы. Владельцам недвижимости следует соблюдать установленные требования и следить за состоянием своего дома. Знание правил поможет избежать лишних расходов и проблем при эксплуатации дома.

жилье отопление расходы частный дом утепление дома
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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