Люди біля приватного будинку. Фото: magnific.com

Купівля приватного будинку може обернутися додатковими витратами, якщо взимку оселя швидко охолоджується, а система опалення не забезпечує комфортної температури. Щоб не витрачати гроші на термінове утеплення після переїзду, майбутнім власникам варто перевірити дах, стіни, вікна, підлогу та стан інженерних комунікацій.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Реклама

Які приватні будинки найкраще тримають тепло

Здатність приватного будинку зберігати тепло залежить не лише від матеріалу стін. Важливу роль відіграють якість утеплення, герметичність вікон і дверей, стан даху, підлоги та фундаменту. Навіть будинок із цегляними стінами може швидко охолоджуватися, якщо в його конструкціях є щілини або недостатньо теплоізоляції.

За рекомендаціями Держенергоефективності, значна частина тепла залишає будинок через вікна та двері, дах і зовнішні стіни. Тому під час купівлі важливо оцінювати не окрему характеристику, а весь теплоізоляційний контур оселі.

Найкраще тепло зберігають будинки, у яких утеплені основні конструкції, належно встановлені вікна, немає значних містків холоду, а система опалення відповідає площі приміщень.

Читайте також:

Що перевірити перед купівлею приватного будинку

Перед укладанням угоди варто оглянути будинок не лише з погляду ремонту, планування та стану комунікацій. Якість теплоізоляції безпосередньо впливає на комфорт проживання й майбутні витрати на опалення.

1. Дах і горище

Через недостатньо утеплений дах або перекриття горища будинок може втрачати значну кількість тепла. Під час огляду потрібно з'ясувати, чи є теплоізоляція, чи не пошкоджена вона та чи немає слідів протікання.

Особливу увагу слід приділити стикам покрівлі, місцям проходження труб і люку на горище. Якщо утеплювач вологий, пошкоджений або укладений із проміжками, це може свідчити про необхідність додаткових робіт.

2. Стіни та зовнішнє утеплення

Під час огляду фасаду варто перевірити, чи немає тріщин, відшарування оздоблення та слідів вологи. Усередині будинку потрібно оглянути зовнішні кути кімнат, ділянки біля вікон і місця стику стін із перекриттями.

Якщо продавець повідомляє про утеплення фасаду, варто запитати, який матеріал використовували, коли виконували роботи та чи збереглися документи. Самої наявності декоративного фасаду недостатньо, щоб підтвердити якість теплоізоляції.

3. Вікна, двері та щілини

Негерметичні вікна й двері можуть пропускати холодне повітря навіть у добре утепленому будинку. Перевірте стан ущільнювачів, щільність зачинення стулок, монтажні шви та місця примикання рам до стін.

Ознаками можливих проблем також є конденсат на склі, холод біля підвіконь, протяги та пліснява. Водночас конденсат може виникати й через недостатню вентиляцію, тому причину потрібно з'ясувати окремо.

4. Фундамент, підвал і підлога

Холодна підлога може свідчити про недостатню теплоізоляцію перекриття над підвалом або конструкцій, що контактують із ґрунтом. Тому покупцеві варто оглянути підвал, перевірити стан стін фундаменту, наявність вологи, тріщин і пошкоджень утеплювача.

Також важливо з'ясувати, чи утеплені труби в неопалюваних приміщеннях. Недостатня ізоляція комунікацій може призводити до додаткових втрат тепла.

5. Система опалення та рахунки за зиму

Перед купівлею потрібно перевірити стан котла, радіаторів, труб і системи керування температурою. Варто з'ясувати, коли обслуговували обладнання, чи є несправності та чи відповідає його потужність потребам будинку.

Корисно попросити продавця показати рахунки за газ, електроенергію або інше паливо за кілька холодних місяців. Це допоможе оцінити фактичні витрати, хоча порівнювати їх потрібно з урахуванням площі будинку, температури всередині, погоди та звичок мешканців.

Якщо будинок великий, але витрати на опалення непропорційно високі, варто перевірити не тільки обладнання, а й можливі тепловтрати через огороджувальні конструкції.

Як виявити тепловтрати до купівлі

Під час огляду можна звернути увагу на холодні кути, протяги, вологі плями, конденсат на вікнах і різницю температур між кімнатами. Однак візуальна перевірка не завжди дає змогу виявити приховані дефекти.

За можливості варто замовити тепловізійне обстеження в холодну пору року, коли різниця між температурою всередині будинку та зовні дає змогу краще побачити проблемні ділянки. Тепловізор допомагає виявити температурні аномалії біля вікон, стін, даху та перекриттів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які радіатори краще обрати для опалення приватного будинку. Від вибору опалювальних приладів залежить ефективність обігріву приміщень і комфорт у холодну пору року. Водночас для зменшення витрат на опалення важливо подбати й про якісне утеплення будинку.

Також Новини.LIVE повідомляли, за які порушення власникам приватних будинків загрожують штрафи. Власникам нерухомості варто дотримуватися встановлених вимог і стежити за станом своєї оселі. Знання правил допоможе уникнути зайвих витрат і проблем під час експлуатації будинку.