Что подтверждает право собственности на кладовую в многоквартирном доме

Кладовые, подвалы и сараи в многоквартирных домах давно перестали быть просто местом для хранения вещей. С ростом стоимости недвижимости такие помещения все чаще становятся предметом конфликтов между жильцами. Чтобы избежать споров в будущем, важно понимать, какие документы действительно подтверждают право собственности на кладовку и когда она принадлежит всем совладельцам, а когда является частной.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какой документ нужен владельцу кладовой. Ведь украинское законодательство четко разграничивает эти ситуации, но универсального документа для всех случаев не существует.

Право собственности на кладовку в старом доме

В большинстве многоквартирных домов, построенных до 1990-х годов и приватизированных в соответствии с Законом Украины "О приватизации государственного жилищного фонда", кладовые, подвалы, чердаки и колясочные имеют статус вспомогательных помещений.

Конституционный Суд Украины в решениях от 02.03.2004 № 4-рп/2004 и от 09.11.2011 №14-рп/2011 прямо отметил, что такие помещения являются общей совместной собственностью совладельцев квартир. Аналогичную норму закрепляет Закон Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме".

Это означает, что право на кладовую возникает автоматически вместе с правом собственности на квартиру. Отдельного свидетельства или выписки из реестра на конкретную кладовую в таких домах не предусмотрено.

Право подтверждают:

договор купли-продажи, дарения или свидетельство о наследстве на квартиру;

техническая документация дома, где помещение определено как вспомогательное.

Документ на кладовую в новостройке

Другая правовая ситуация характерна для современных жилых комплексов. Если застройщик изначально запроектировал кладовую как отдельное нежилое помещение, она оформляется как самостоятельный объект недвижимости.

В таком случае право собственности подтверждается отдельно, в соответствии со статьей 182 Гражданского кодекса Украины, которая требует государственной регистрации вещных прав.

Основные документы:

договор купли-продажи или другая сделка с указанием площади и адреса кладовой;

выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

При наличии этих документов кладовая является частной собственностью, а не частью общего имущества дома.

Кладовая после перепланировки или через суд

На практике встречаются ситуации, когда часть подвала или другого вспомогательного помещения была переоборудована и оформлена отдельно. Чаще всего это происходило путем выкупа у балансодержателя или на основании судебного решения.

В таких случаях право подтверждают решение суда о признании права собственности, либо свидетельство о праве собственности старого образца или выписка из реестра.

Важно, чтобы фактическое состояние помещения соответствовало техническому паспорту, ведь самовольные изменения могут стать основанием для обжалования права в будущем.

Отметим, что подъезд — это общая зона, где действуют строгие правила, особенно пожарные, поэтому даже при согласии соседей там нельзя хранить некоторые вещи. Также хотя идея пристройки балкона кажется легкой, на самом деле это достаточно серьезная реконструкция, которая требует тщательного изучения всех юридических тонкостей, в частности, согласования с соседями.