Україна
Головна Ринок нерухомості Комори у багатоповерхівках — що підтверджує право власності

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 06:12
Що підтверджує право власності на комору у багатоквартирному будинку
Багатоповерхівка у Києві. Новини.LIVE

Комори, підвали та сараї у багатоквартирних будинках давно перестали бути просто місцем для зберігання речей. Зі зростанням вартості нерухомості такі приміщення все частіше стають предметом конфліктів між мешканцями. Щоб уникнути спорів у майбутньому, важливо розуміти, які документи справді підтверджують право власності на комору і коли вона належить усім співвласникам, а коли є приватною.

Редакція Новини.LIVE розповідає,  який документ потрібен власнику комори. Адже українське законодавство чітко розмежовує ці ситуації, але універсального документа для всіх випадків не існує.

Право власності на комору у старому будинку

У більшості багатоквартирних будинків, зведених до 1990-х років і приватизованих відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", комори, підвали, горища та колясочні мають статус допоміжних приміщень.

Конституційний Суд України у рішеннях від 02.03.2004 № 4-рп/2004 та від 09.11.2011 №14-рп/2011 прямо зазначив, що такі приміщення є спільною сумісною власністю співвласників квартир. Аналогічну норму закріплює Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Це означає, що право на комору виникає автоматично разом із правом власності на квартиру. Окремого свідоцтва або витягу з реєстру на конкретну комору в таких будинках не передбачено.

Право підтверджують:

  • договір купівлі-продажу, дарування чи свідоцтво про спадщину на квартиру;
  • технічна документація будинку, де приміщення визначене як допоміжне.

Документ на комору у новобудові

Інша правова ситуація характерна для сучасних житлових комплексів. Якщо забудовник спочатку запроєктував комору як окреме нежитлове приміщення, вона оформлюється як самостійний об'єкт нерухомості.

У такому випадку право власності підтверджується окремо, відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України, яка вимагає державної реєстрації речових прав.

Основні документи:

  • договір купівлі-продажу або інший правочин із зазначенням площі та адреси комори;
  • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За наявності цих документів комора є приватною власністю, а не частиною спільного майна будинку.

Комора після перепланування або через суд

На практиці трапляються ситуації, коли частину підвалу або іншого допоміжного приміщення було переобладнано та оформлено окремо. Найчастіше це відбувалося шляхом викупу у балансоутримувача або на підставі судового рішення.

У таких випадках право підтверджують рішення суду про визнання права власності, або свідоцтво про право власності старого зразка або витяг з реєстру.

Важливо, щоб фактичний стан приміщення відповідав технічному паспорту, адже самовільні зміни можуть стати підставою для оскарження права у майбутньому.

Зазначимо, що під'їзд — це спільна зона, де діють суворі правила, особливо пожежні, тому навіть при згоді сусідів там не можна зберігати деякі речі. Також хоча ідея прибудови балкона здається легкою, насправді це досить серйозна реконструкція, яка вимагає ретельного вивчення всіх юридичних тонкощів, зокрема, погодження з сусідами.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
