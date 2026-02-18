Квартирант может потерять жилье из-за собственной ошибки — как не довести все до суда

Долги квартиранта — что грозит за игнорирование счетов и звонков
Многие украинцы ошибочно считают, что выселить арендатора в разгар войны запрещается законодательством. Но в такое непростое время не редко возникают ситуации, когда арендаторы в течение длительного срока не платят за жилье и отказываются его покидать.
Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на часть 3 статьи 815 Гражданского кодекса Украины, арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование жильем и самостоятельно оплачивать коммунальные услуги (если иное не предусмотрено договором.
Расторжение договора аренды жилья по закону
По словам юриста Адвокатского объединения "Дикси Лекси" Ирины Степаненко, важным элементом защиты прав арендодателя является договор аренды, в котором должны быть четко прописаны обязанности арендатора и сумма, которую он должен оплатить за пользование жильем.
Без письменного соглашения между арендатором и арендодателем отсутствуют правовые основания для требования уплаты арендной платы.
Если же стороны заключили договор найма — в законодательстве прописаны механизмы защиты прав арендодателя.
В частности, при неуплате за аренду более шести месяцев при долгосрочном найме, или дважды при краткосрочном — арендодатель может расторгнуть соглашение через суд.
Перед подачей иска арендодатель должен обратиться к арендатору с требованием устранить нарушение - или оплатить долг, или освободить помещение.
Если арендатор проигнорирует требования — нужно обращаться в суд с иском о:
- о взыскании долга за аренду и коммунальные услуги;
- о расторжении договора;
- о выселении без предоставления другого жилья (что допускается согласно жилищному законодательству, если нет оснований для обеспечения жильем).
В случае положительного решения суда, дело передается в государственную исполнительную службу, которая имеет право принудительно выселить должника.
Соответствующую процедуру проводят с участием понятых, полиции и исполнителя. Отдельно составляется соответствующий акт о выселении.
Однако арендодателю следует учесть, что судебное разбирательство и исполнительное производство могут занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
Юрист посоветовала, ни в коем случае не выселять самовольно арендатора, не менять замки, а также не выносить его вещи. Правоохранителями такие действия могут быть расценены как самоуправство или даже нарушение неприкосновенности жилья.
Как украинцам быстро заработать на недвижимости в 2026 году
Как рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, теоретически заработать за год на недвижимости возможно, но это не универсальная схема.
Он порекомендовал при возможности покупать недвижимость в городах-миллионниках, где прежде всего есть возможность быстро "сбросить" актив, если понадобятся деньги.
Однако эксперт предупредил, что высокая конкуренция и порог входа часто съедают значительную долю ожидаемой прибыли.
Ранее мы рассказывали, что в Украине готовят изменения, которые должны постепенно вывести "из тени" рынок аренды жилья. Государство стремится создать такие условия, при которых владельцам квартир будет выгодно самим показывать прибыль и официально регистрировать договоры.
Также отметим, что аренда квартир в Украине в 2026-м — это уже не о современном ремонте и стабильности. Сегодня арендаторы фокусируются не только на комфорте, а на безопасности — наличии укрытий и автономных коммуникаций.
