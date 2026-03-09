Видео
Кого из родственников владелец квартиры не сможет выписать даже через суд

Кого из родственников владелец квартиры не сможет выписать даже через суд

Дата публикации 9 марта 2026 10:50
Остаются навсегда — кого из родственников нельзя выписать из квартиры
Кого из родственников практически невозможно выписать. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда ситуация в семье меняется быстрее записей в реестре места жительства. Человек может давно не жить в квартире, но юридически оставаться прописанным годами. Украинское законодательство достаточно жестко защищает некоторые категории жителей. В таких случаях даже собственник жилья не всегда может инициировать выписку.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, каких родственников невозможно выписать из жилья.

Читайте также:

Выписка несовершеннолетнего ребенка из квартиры

Снять ребенка с регистрации — это самый сложный юридический квест. Логика закона проста: права ребенка важнее имущественных интересов взрослых. Статья 18 Закона Украины "Об охране детства" прямо указывает, что дети имеют право пользоваться жильем наравне с собственником.

Просто так изменить место регистрации ребенка без согласия обоих родителей или положительного заключения органов опеки не получится. Главное условие, которое будет проверять суд или ЦПАУ: не ухудшаются ли условия проживания? Если новое жилье меньше или в худшем состоянии, в выписке, скорее всего, откажут.

К тому же после 14 лет подросток уже сам решает, давать ли согласие на переезд, что добавляет владельцам лишней головной боли.

Можно ли выписать совладельца квартиры

Если у вашего родственника есть хотя бы 1/100 часть квартиры, вопрос о его выписке вообще не стоит. Согласно статье 319 Гражданского кодекса Украины, собственник имеет право распоряжаться имуществом по своему усмотрению, а право собственности автоматически гарантирует право на проживание.

Пока человек есть в реестре собственников, ни один суд не лишит его прописки, даже если он не появляется дома десятилетиями. Единственный путь здесь — сначала выкупить долю или договариваться о ее отчуждении.

Право проживания членов семьи собственника

Больше всего споров вызывает статус "членов семьи". Даже если человек не имеет доли в собственности, он защищен статьей 156 Жилищного кодекса Украины и статьей 405 Гражданского кодекса.

Эти нормы дают право жене, мужу, родителям или детям пользоваться жильем на равных условиях с собственником. Если они вселились как члены семьи и фактически там проживают, выселить их принудительно почти нереально.

Судьи обычно очень неохотно идут на то, чтобы лишить человека единственной крыши над головой, особенно если речь идет о пожилых родителях.

Особые категории прописанных и военное положение

Существует еще несколько категорий людей, которых выписать крайне сложно. К ним часто относятся:

  • военнослужащие и ветераны во время действия военного положения;
  • люди с инвалидностью, которые не имеют другого жилья;
  • иждивенцы по договору пожизненного содержания;
  • лица с правом проживания по завещанию.

В таких случаях обычно учитываются социальные обстоятельства и владелец жилья может получить отказ в снятии с регистрации.

Как лишить родственника права пользования квартирой

Если ваш родственник не относится к вышеупомянутым категориям, единственный рабочий инструмент — иск о "признании лица утратившим право пользования жилым помещением". Здесь придется собирать акты от соседей, справки о неуплате коммунальных услуг и доказательства того, что человек не живет по адресу более шести месяцев без уважительных причин.

Но если ответчик хотя бы раз в полгода заходит в квартиру или платит за свет, суд расценит это как поддержание права на проживание.

Что еще стоит знать владельцам жилья

Раздел жилья между несколькими владельцами часто превращается в сложное испытание, однако юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал четкий алгоритм действий для сохранения нервов и имущества.

Главная сложность заключается в различии между долевой и совместной собственностью, ведь в последнем случае границы владения остаются размытыми.

"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального раздела", — отмечает эксперт.

Наиболее рациональным выходом является мирное соглашение, которое необходимо официально заверить у нотариуса для фиксации прав каждого участника. Это позволяет избежать многолетних исков и дополнительных расходов на адвокатов.

Однако, когда компромисс становится невозможным, единственным вариантом остается обращение к Фемиде.

"Если договоренности достичь не удается, вопрос решается в судебном порядке", — подчеркивает Козляк.

Хотя судебные процессы обычно являются длительными и изнурительными, именно они ставят окончательную точку в имущественных спорах, определяя конкретные доли или денежные компенсации.

Как сообщалось, многие до сих пор путают регистрацию с правом собственности, хотя старая добрая прописка — это лишь отметка об адресе. С юридической точки зрения наличие штампа в паспорте вовсе не означает, что человек может претендовать на квадратные метры.

Также мы рассказывали, что регистрация в квартире людей прямо влияет на ваши коммунальные платежи. При отсутствии счетчиков стоимость газа, воды и вывоза мусора рассчитывается по количеству прописанных жителей, поэтому каждый "лишний" штамп в паспорте увеличивает суммы в квитанциях.

Автор:
Автор:
Катерина Балаева
