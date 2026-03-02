Прописка и собственность — может ли зарегистрирован получить долю в жилье

Делает ли регистрация совладельцем имущества. Фото: Freepik

Многие ошибочно полагают, что регистрация по определенному адресу автоматически дает право на долю в недвижимости. На самом же деле прописка лишь фиксирует место жительства лица, не имея никакого отношения к возникновению права собственности на жилье.

Прописка фиксирует адрес, но не создает права собственности, сообщает Новости.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Симутина.

"Факт регистрации в квартире или доме не наделяет вас правом собственности на него. Ни на все жилье, ни на половину, ни на какую-то его долю. Точка", — подчеркивает он.

Право собственности возникает только на основании договора купли-продажи, дарения, наследования или иной сделки. Данные о владельце содержатся в государственном реестре, и именно эта информация имеет юридическое значение.

Может ли длительное проживание дать долю в жилье

Распространенный миф — если человек годами живет в квартире, он сможет претендовать на часть имущества. Но закон не связывает продолжительность проживания с автоматическим приобретением права собственности.

"Даже факт вашего длительного проживания в чужой квартире не сделает вас владельцем какой-то его части. Это так не работает", — объясняет Симутин.

У жилья есть определенный собственник, который владеет им в полном объеме, пока не отчудит долю официально.

Может ли собственник выписать без согласия

Симутин напоминает, что с 1 декабря 2021 года действует закон "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине". Он позволил владельцу снять лицо с регистрации во внесудебном порядке.

"С 01.12.2021 года владелец жилья уполномочен выписать лицо самостоятельно без его согласия", — отмечает адвокат.

Таким образом, прописка не дает доли в недвижимости, а все вопросы относительно имущества решаются исключительно через сделки и государственную регистрацию. Такой подход позволит избежать ложных ожиданий и конфликтов в будущем.

Что еще нужно знать украинцам

Юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн объяснил нюансы раздела жилья, акцентируя на разнице между общей совместной и долевой собственностью. По его словам, часто владельцы даже не подозревают об отсутствии четких границ своего имущества.

"Ведь в общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть своей до момента официального раздела", — говорит эксперт.

По его словам, оптимальным выходом из ситуации остается нотариально заверенное мирное соглашение, которое позволяет избежать изнурительных судебных процессов. Альтернативой может стать выделение доли в натуре с отдельным входом и коммуникациями, однако на практике это реализовать крайне сложно.

Козляк отмечает, что технически это "удается далеко не всегда, особенно если мы говорим об обычной панельной многоэтажке". В конце концов, успешный раздел недвижимости зависит от соблюдения строительных норм и готовности сторон к конструктивному диалогу.

Как сообщалось, хотя цифровизация изменила правила игры, вокруг регистрации места жительства до сих пор хватает заблуждений. Многие люди ошибочно считают, что наличие прописки гарантирует им пожизненное право на жилье и надежно защищает от принудительного выселения.

Также мы рассказывали, что многие воспринимают регистрацию в доме родственников только как бюрократическую формальность для получения писем или бумаг. Однако юристы отмечают, что этот шаг имеет существенные правовые последствия, в частности это касается прав невестки на проживание в доме свекрови.