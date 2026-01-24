Прописка в квартире — о каких правах человека должны знать все владельцы жилья

Женщина с документами. Фото: Freepik

Вопрос прав людей, которые зарегистрированы в квартире, но не являются ее владельцами, остается одним из самых конфликтных для украинцев. Особенно это важно, учитывая активные продажи жилья, наследственные споры и смену места жительства. Многие до сих пор считают, что прописка дает почти такие же права, как и собственность.

На самом деле это не так, объясняет адвокат Дина Дрыжакова, отмечая, что в украинском законодательстве уже давно нет понятия "прописка".

Реклама

Читайте также:

"Еще в 2003 году ее заменили на регистрацию места жительства, которая является лишь отметкой в паспорте, а не основанием для приобретения имущественных прав", — отмечает эксперт.

Дает ли регистрация право собственности

Факт регистрации в квартире не наделяет человека правом владеть жильем или распоряжаться им. Продать, подарить или сдать квартиру в аренду может исключительно владелец. Согласие зарегистрированных лиц для продажи жилья не требуется.

Даже длительное проживание в чужой квартире не превращает зарегистрированное лицо в совладельца.

"У жилья есть официальный владелец, который владеет им на 100%", — говорит Дина Дрыжакова.

Какие права имеет прописанный человек

Регистрация все же предоставляет определенные бытовые и социальные права. Среди основных:

право проживать в квартире;

право пользоваться коммунальными услугами;

участие в распределении расходов по договоренности с владельцем;

возможность зарегистрировать несовершеннолетних детей с согласия владельца;

доступ к социальным услугам по месту регистрации;

получение официальной корреспонденции.

Владелец не может просто так выселить зарегистрированное лицо без его согласия или решения суда.

Когда собственник может выписать без согласия

С 1 декабря 2021 года владельцы жилья получили право снимать с регистрации совершеннолетних лиц во внесудебном порядке. Это предусмотрено законом "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине".

"Регистрация дает право только на проживание, но не на собственность", — подчеркивает адвокат.

Какие ограничения существуют для прописанных

Вместе с правами есть и четкие ограничения:

отсутствие права собственности;

запрет самостоятельно регистрировать других лиц;

невозможность распоряжаться квартирой;

отсутствие автоматических наследственных прав.

Прописка не дает оснований претендовать на жилье после смерти владельца, если это не предусмотрено завещанием или законом.

Что делать при угрозе выселения

Если собственник требует выписки или выселения, стоит проверить правовые основания проживания.

"Просто так человека выселить нельзя", — заключает Дина Дрыжакова.

Договор аренды, родственные связи или статус единственного жилья могут стать аргументами в суде.

Ранее мы рассказывали, что проверяют у мужчин при регистрации места жительства. А также, возможно ли выписать родственника из квартиры без его согласия.