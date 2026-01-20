Выселение из жилья — у кого не смогут забрать крышу над головой в 2026 году

Выселение из жилья — кто из украинцев защищен законом в 2026 году
Вопрос крыши над головой в Украине перешел из разряда чисто юридических в острую социальную плоскость. Несмотря на то, что право собственности кажется незыблемым, государство все четче дает понять: выселение человека на улицу — это крайняя мера, которой суды будут стараться избегать до последнего.
Базовую защиту гарантирует Конституция Украины, а именно статья 47, где сказано, что никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда.
Но не стоит воспринимать это буквально. На практике судьи сегодня смотрят не только на документы о собственности, но и на то, не окажется ли человек в беспомощном состоянии.
Баланс между интересами собственника и правом человека на жилье сейчас склоняется в пользу последнего, особенно когда речь идет об уязвимых группах.
Права детей на проживание в квартире
Несовершеннолетние остаются самой защищенной категорией. Органы опеки и попечительства теперь участвуют в таких делах не "для галочки". Даже если собственник сменился или срок аренды исчерпан, ребенок не может просто уйти на улицу.
"Дети имеют право пользоваться жильем наравне с собственником или нанимателем", — сказано в статье 18 закона "Об охране детства".
Без предоставления равноценного жилья суды просто блокируют любые попытки выселения.
Защита тех, кто защищает нас
Отдельный и очень жесткий приоритет — семьи военнослужащих. В 2026 году судебная практика окончательно закрепила фактический иммунитет для семей ветеранов и мобилизованных.
Любые попытки выставить за дверь семью защитника во время действия военного периода воспринимаются как нарушение государственных гарантий. Суды по таким делам почти всегда становятся на сторону жителей.
Совладельцы и прописанные родственники
Еще одна "головная боль" для владельцев — это долевая собственность или законно вселенные члены семьи. Если у человека есть хотя бы 1/10 доли квартиры, выселить его невозможно, ведь он пользуется своим имущественным правом.
То же касается и родственников: статья 156 Жилищного кодекса указывает, что они имеют право пользоваться жильем наравне с собственником. И тот факт, что отношения испортились, сам по себе не является поводом для выселения.
Как отмечал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, совместная собственность на недвижимость в Украине часто становится причиной конфликтов между родственниками или супругами. Когда взаимопонимания достичь не удается, единственным действенным механизмом защиты прав становится обращение в суд.
"Суд может не только разделить имущество, но и установить порядок пользования или присудить денежную компенсацию", — отметил Козляк.
Это позволяет каждой стороне получить свою законную долю даже в сложных технических условиях.
