Гостиная Джессики Альбы — идеальный образец "тихой роскоши" в дизайне (фото)

Джессика Альба. Фото: Reuters

Теплая, элегантная и полная естественного света — именно такой предстает гостиная Джессики Альбы. Ее дом стал олицетворением нового тренда quiet luxury — спокойной роскоши, которая базируется на природных оттенках, мягких текстурах и гармонии.

Нейтральная палитра цветов, в которой преобладают taupe, песочный и серый, создает атмосферу равновесия. Этот стиль выбирают те, кто стремится к тишине в мире избыточных красок и шума, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама

Читайте также:

Как цвета природы формируют спокойствие в доме

Гостиная Альбы построена на "новых нейтралах" — цветах, напоминающих о земле, камне и песке. Такая палитра не только успокаивает, но и легко адаптируется к сезонам: осенью она добавляет уюта, а летом — прохлады.

"Я люблю спокойствие, которое создает нейтральная палитра. Она помогает почувствовать равновесие и повторяет атмосферу тихой роскоши", — отмечает дизайнер Тимсин Джонсон.

Именно в этом заключается сила сдержанных оттенков — они не соперничают между собой, а образуют мягкий фон, где все кажется естественным.

Джессика Альба в гостиной. Фото: jessicaalba/Instagram

Как нейтральный интерьер остается выразительным

Многие считают, что бежевые цвета — это скучно. Но интерьер Альбы доказывает обратное. Она играет на контрастах: сочетает теплые карамельные тона с черными акцентами, добавляет текстуры — мягкие ткани, дерево, льняные шторы. Именно в этом заключается секрет живого нейтрала: он не однообразный, а многослойный.

"Иногда классика — это именно то, что нужно. Спокойные цвета, мягкие линии, традиционная мебель - и пространство превращается в место для отдыха", — делится дизайнер Генриетта фон Стокгаузен.

Актриса у себя дома. Фото: jessicaalba/Instagram

Как достичь эффекта тихой роскоши в своей гостиной

Стиль Джессики Альбы легко адаптировать в любом доме. Стоит придерживаться нескольких принципов:

выбирайте цвета, вдохновленные природой — теплые коричневые, кремовые, оттенки камня;

комбинируйте различные текстуры — шелк, лен, дерево, керамику;

добавляйте акценты — подушки, пледы или ковер в более темном тоне.

Особое внимание уделяйте ощущению пространства. В quiet luxury важно не количество деталей, а их качество и гармония.

Почему тренд тихой роскоши останется надолго

Мир дизайна движется к осознанности. Люди стремятся к дому, который успокаивает, а не перегружает. Именно поэтому гостиная Джессики Альбы воспринимается не только как стильный интерьер, а как символ баланса.

Она демонстрирует, что роскошь — это не блеск и пафос, а продуманность, тепло и комфорт.

"Классический интерьер иногда является лучшим решением. Он дарит спокойствие, которое не выходит из моды", — подчеркивает фон Стокгаузен.

Как сообщалось, гостиная актрисы Дакоты Джонсон — это настоящая ода стилю mid-century, поражающая своим уникальным дизайном. Благодаря студии Pierce & Ward пространство ожило благодаря мебели середины XX века, которая дополнена природными текстурами и теплыми земляными тонами.

Также мы рассказывали, что главный тренд в интерьерном дизайне 2025 года — это форма, а не яркие цвета или технологии. Плавные, округлые и естественные линии вытесняют острые углы, наполняя пространство ощущением спокойствия, гармонии и уюта.