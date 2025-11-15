Видео
Україна
Видео

Не спасают даже скидки — на какое жилье упал спрос в Украине

Не спасают даже скидки — на какое жилье упал спрос в Украине

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 14:32
обновлено: 12:52
Элитная недвижимость потеряла покупателей — что случилось на рынке
Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Рынок недвижимости Украины вошел в период переосмысления. Война изменила не только цены и динамику покупательской активности, но и то, как украинцы видят комфорт и безопасность. Сегмент дорогого жилья, который еще несколько лет назад демонстрировал стабильный спрос, сегодня стремительно теряет позиции.

Как сообщила Новини.LIVE риелтор Марина Куць, покупатели стали более осторожными и избирательными, а их приоритеты теперь кардинально другие.

Почему упал спрос на дорогое жилье в Украине

Сейчас большая часть потенциальных покупателей объектов премиум-класса изменила свое отношение к городскому многоэтажному жилью.

"Интерес к дорогому жилью существенно упал", — констатирует Куць.

Причины комплексные. Часть состоятельных украинцев живет за границей и не планирует краткосрочных возвращений.

Другие направляют средства в дома за пределами мегаполисов, выбирая автономность и ощущение защищенности.

Важно и то, что "видовые квартиры" на верхних этажах перестали создавать эмоциональный вау-эффект. Условия войны резко снизили их привлекательность. Регулярные обстрелы, перебои с энергоснабжением и отоплением сделали такие объекты символом риска, а не статуса.

"Покупатели сегодня выбирают стабильность и реальную возможность быть автономными", — добавляет риелтор.

Что ищут покупатели вместо элитных квартир

Современный выбор жилья теперь определяется не престижем, а функциональностью и защищенностью. Покупатели ориентируются на конкретные практические параметры, которые гарантируют устойчивость в кризисных ситуациях.

Среди приоритетов:

  • наличие укрытия или безопасного пространства;
  • генератор или возможность подключения альтернативной энергосистемы;
  • автономное отопление и удобные технические решения;
  • реальная перспективность энергонезависимости.

Украинцы все чаще не рассматривают жилье как инвестицию. На первый план вышла забота о ежедневном комфорте и защите семьи.

Именно поэтому сегмент дорогих квартир перестал быть очевидным выбором.

Спрос на жилье в пригородах продолжает расти

Особенно заметной стала тенденция к переезду за город. По словам Марины Куць, война ускорила процесс переосмысления.

"Многие украинцы связывают комфорт с собственным участком и удаленностью от плотной застройки", — отмечает эксперт.

Популярность малоэтажных форматов растет, ведь они предлагают:

  • тишину и приватность;
  • стабильность автономных систем;
  • безопасное расстояние от инфраструктурных объектов;
  • ощущение контроля над собственным пространством.

Именно поэтому таунхаусы, дуплексы и коттеджи в пригородах Киева, Львова, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя отмечают стабильное усиление спроса.

Как сообщалось, украинский рынок недвижимости достигает точки, где дальнейшее удешевление квартир в новостройках становится маловероятным. Зато застройщики прогнозируют стабильный, хотя и постепенный, рост стоимости квадратного метра в течение ближайших лет.

Также мы рассказывали, что в этом году стоимость жилья в ЕС и Украине продемонстрировала удивительную разницу, что стало неожиданностью для аналитиков. Несмотря на инфляцию и курсовые колебания, украинский рынок недвижимости сохраняет позиции одного из самых доступных на европейском континенте.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
