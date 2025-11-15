Элитная недвижимость потеряла покупателей — что случилось на рынке

Не спасают даже скидки — на какое жилье упал спрос в Украине
Рынок недвижимости Украины вошел в период переосмысления. Война изменила не только цены и динамику покупательской активности, но и то, как украинцы видят комфорт и безопасность. Сегмент дорогого жилья, который еще несколько лет назад демонстрировал стабильный спрос, сегодня стремительно теряет позиции.
Как сообщила Новини.LIVE риелтор Марина Куць, покупатели стали более осторожными и избирательными, а их приоритеты теперь кардинально другие.
Почему упал спрос на дорогое жилье в Украине
Сейчас большая часть потенциальных покупателей объектов премиум-класса изменила свое отношение к городскому многоэтажному жилью.
"Интерес к дорогому жилью существенно упал", — констатирует Куць.
Причины комплексные. Часть состоятельных украинцев живет за границей и не планирует краткосрочных возвращений.
Другие направляют средства в дома за пределами мегаполисов, выбирая автономность и ощущение защищенности.
Важно и то, что "видовые квартиры" на верхних этажах перестали создавать эмоциональный вау-эффект. Условия войны резко снизили их привлекательность. Регулярные обстрелы, перебои с энергоснабжением и отоплением сделали такие объекты символом риска, а не статуса.
"Покупатели сегодня выбирают стабильность и реальную возможность быть автономными", — добавляет риелтор.
Что ищут покупатели вместо элитных квартир
Современный выбор жилья теперь определяется не престижем, а функциональностью и защищенностью. Покупатели ориентируются на конкретные практические параметры, которые гарантируют устойчивость в кризисных ситуациях.
Среди приоритетов:
- наличие укрытия или безопасного пространства;
- генератор или возможность подключения альтернативной энергосистемы;
- автономное отопление и удобные технические решения;
- реальная перспективность энергонезависимости.
Украинцы все чаще не рассматривают жилье как инвестицию. На первый план вышла забота о ежедневном комфорте и защите семьи.
Именно поэтому сегмент дорогих квартир перестал быть очевидным выбором.
Спрос на жилье в пригородах продолжает расти
Особенно заметной стала тенденция к переезду за город. По словам Марины Куць, война ускорила процесс переосмысления.
"Многие украинцы связывают комфорт с собственным участком и удаленностью от плотной застройки", — отмечает эксперт.
Популярность малоэтажных форматов растет, ведь они предлагают:
- тишину и приватность;
- стабильность автономных систем;
- безопасное расстояние от инфраструктурных объектов;
- ощущение контроля над собственным пространством.
Именно поэтому таунхаусы, дуплексы и коттеджи в пригородах Киева, Львова, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя отмечают стабильное усиление спроса.
Как сообщалось, украинский рынок недвижимости достигает точки, где дальнейшее удешевление квартир в новостройках становится маловероятным. Зато застройщики прогнозируют стабильный, хотя и постепенный, рост стоимости квадратного метра в течение ближайших лет.
Также мы рассказывали, что в этом году стоимость жилья в ЕС и Украине продемонстрировала удивительную разницу, что стало неожиданностью для аналитиков. Несмотря на инфляцию и курсовые колебания, украинский рынок недвижимости сохраняет позиции одного из самых доступных на европейском континенте.
Читайте Новини.LIVE!