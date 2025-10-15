Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Этот город обогнал Киев — где самое дорогое жилье в Украине

Этот город обогнал Киев — где самое дорогое жилье в Украине

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 14:32
Цены на квартиры в Украине — какой город опередил Киев по стоимости жилья
Дома во Львове. Фото: Freepik

В 2025 году соревнование между Киевом и Львовом вышло на новый уровень, в частности на рынке недвижимости. Если раньше главный город страны удерживал лидерство в стоимости квадратного метра, то сегодня ситуация изменилась.

Сейчас именно Львов все чаще выходит в лидеры, отмечает риелтор Оксана Савула. По ее словам, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Львова уже превышает показатели столицы: 57 600 грн против 54 000 грн.

Реклама
Читайте также:

Причин несколько — дефицит земель под застройку, постоянный спрос и стабильная привлекательность города для жизни.

"В новых домах Львова продается почти все ликвидное спрос превышает предложение", — говорит Савула.

Цены на квартиры в Киеве и Львове в 2025 году

На вторичном рынке разница между двумя городами почти исчезла. Однокомнатная квартира во Львове или Киеве стоит около 65 тыс. долларов.

Но во Львове рынок развивается быстрее: качественных квартир становится меньше, а запросов — больше.

Киев остается масштабным центром, где обороты большие, но во Львове сейчас больше стабильности и динамики.

Покупатели все чаще выбирают западную столицу из-за комфорта, экологии и более безопасной атмосферы. Это формирует тенденцию: спрос не только не падает, а наоборот — растет.

Аренда жилья во Львове и Киеве в 2025 году

Если раньше Киев держал первенство в стоимости аренды, то теперь ее уверенно перехватил Львов.

Медианная цена аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 17,4 тыс. грн в месяц, в Киеве — около 16 тыс. грн.

"Для инвесторов это сигнал, что даже при похожей цене покупки, арендный доход во Львове может быть выше", — отмечает Савула.

Валовая доходность аренды во Львове достигает 9%, тогда как в Киеве — 8,9%. Небольшая разница на первый взгляд, но в масштабах года она превращается в существенное преимущество.

И главное — во Львове почти нет простоев между арендаторами, потому что спрос остается стабильно высоким.

Где выгоднее покупать жилье в 2025 году

Киев сохраняет свои сильные стороны: развитую инфраструктуру, широкий выбор объектов и лидерство в премиум-сегменте. Это город быстрых сделок и масштабных инвестиций.

Львов же привлекает другой логикой — стабильностью, доверием и прогнозируемым ростом цен.

"Львов перестал быть лишь альтернативой Киеву. Он стал самостоятельным лидером для инвесторов и покупателей", — заключает Савула.

Что ожидает рынки жилья Киева и Львова

Эксперт прогнозирует, что в 2025-2026 годах Львов может окончательно закрепить лидерство. Спрос на жилье растет быстрее, чем объемы нового строительства.

Киев останется главным деловым центром, однако Львов превращается в центр стабильности — город, где инвестиции в недвижимость становятся символом надежности.

Как сообщалось, рынок аренды квартир в Украине претерпел значительные колебания в 2022-2025 годах из-за войны. Цены на жилье резко менялись, реагируя на уровень безопасности, миграционные процессы и экономические вызовы. Наиболее драматические ценовые изменения произошли в 2022-2023 годах, после чего ситуация начала постепенно стабилизироваться.

Также мы рассказывали, что продажа недвижимости в Украине является сложной процедурой, которая сочетает юридические и значительные финансовые аспекты. Без знания законных исключений и льгот, налоговые вычеты могут достигать четверти стоимости жилья.

Киев Львов недвижимость цены на квартиры аренда
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации