Цены на квартиры в Украине — какой город опередил Киев по стоимости жилья

В 2025 году соревнование между Киевом и Львовом вышло на новый уровень, в частности на рынке недвижимости. Если раньше главный город страны удерживал лидерство в стоимости квадратного метра, то сегодня ситуация изменилась.

Сейчас именно Львов все чаще выходит в лидеры, отмечает риелтор Оксана Савула. По ее словам, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Львова уже превышает показатели столицы: 57 600 грн против 54 000 грн.

Причин несколько — дефицит земель под застройку, постоянный спрос и стабильная привлекательность города для жизни.

"В новых домах Львова продается почти все ликвидное — спрос превышает предложение", — говорит Савула.

Цены на квартиры в Киеве и Львове в 2025 году

На вторичном рынке разница между двумя городами почти исчезла. Однокомнатная квартира во Львове или Киеве стоит около 65 тыс. долларов.

Но во Львове рынок развивается быстрее: качественных квартир становится меньше, а запросов — больше.

Киев остается масштабным центром, где обороты большие, но во Львове сейчас больше стабильности и динамики.

Покупатели все чаще выбирают западную столицу из-за комфорта, экологии и более безопасной атмосферы. Это формирует тенденцию: спрос не только не падает, а наоборот — растет.

Аренда жилья во Львове и Киеве в 2025 году

Если раньше Киев держал первенство в стоимости аренды, то теперь ее уверенно перехватил Львов.

Медианная цена аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 17,4 тыс. грн в месяц, в Киеве — около 16 тыс. грн.

"Для инвесторов это сигнал, что даже при похожей цене покупки, арендный доход во Львове может быть выше", — отмечает Савула.

Валовая доходность аренды во Львове достигает 9%, тогда как в Киеве — 8,9%. Небольшая разница на первый взгляд, но в масштабах года она превращается в существенное преимущество.

И главное — во Львове почти нет простоев между арендаторами, потому что спрос остается стабильно высоким.

Где выгоднее покупать жилье в 2025 году

Киев сохраняет свои сильные стороны: развитую инфраструктуру, широкий выбор объектов и лидерство в премиум-сегменте. Это город быстрых сделок и масштабных инвестиций.

Львов же привлекает другой логикой — стабильностью, доверием и прогнозируемым ростом цен.

"Львов перестал быть лишь альтернативой Киеву. Он стал самостоятельным лидером для инвесторов и покупателей", — заключает Савула.

Что ожидает рынки жилья Киева и Львова

Эксперт прогнозирует, что в 2025-2026 годах Львов может окончательно закрепить лидерство. Спрос на жилье растет быстрее, чем объемы нового строительства.

Киев останется главным деловым центром, однако Львов превращается в центр стабильности — город, где инвестиции в недвижимость становятся символом надежности.

