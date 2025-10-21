Право собственности на недвижимость — кто может потерять уже к концу 2025 года

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

В Украине право собственности кажется незыблемым, но в 2025 году оно становится все более условным. Суды, реестры, финмониторинг и новые государственные инициативы создали беспрецедентные риски даже для тех, кто имеет все документы на недвижимость.

Даже незначительная ошибка в старых сделках может стоить человеку квартиры, предупреждает адвокат Роман Симутин.

Судебные решения об утрате права собственности

Все чаще суды отменяют права собственности из-за формальных нарушений. Самые распространенные причины — поддельные документы, продажа без согласия совладельцев или недееспособность одной из сторон.

В 2025 году судебная практика стала более безжалостной. Оспаривают даже те сделки, которым более 10 лет.

"Если нотариус не проверил полномочия продавца или не заверил подлинность подписи, сделка может быть отменена", — объясняет Симутин.

Ошибки при регистрации недвижимости

Даже правильная сделка не гарантирует безопасности, если при регистрации была допущена ошибка. Случаи вмешательства в Госреестр недвижимости участились. Человек может узнать, что его квартира уже "переписана" другим лицом.

Бывают ситуации, когда владелец узнает о потере жилья уже после того, как кто-то другой его продал. Поэтому проверка регистрационных данных и мониторинг записей — теперь необходимость, а не формальность.

Двойная регистрация недвижимости

Объекты, зарегистрированные до 2013 года, когда заработал Единый реестр, могут иметь дубликаты записей. Если при проверке найдут два собственника на один объект, более поздний теряет имущество. Спор переходит в суд, и часто решение не в пользу последнего покупателя.

В 2025 году Минюст и нотариусы активно проводят аудит таких случаев, поэтому риски для "старых" квартир только растут.

Покупка недвижимости за сомнительные средства

Система финансового мониторинга выявляет все больше подозрительных операций. Если выяснится, что жилье куплено за средства из оффшоров, через фиктивные займы или схемы отмывания, сделку признают ничтожной.

И речь не только о новых приобретениях — под проверку попадают сделки даже десятилетней давности.

"Сейчас государство интересуется не только, как оформлена сделка, но и откуда взялись деньги", — подчеркивает Симутин.

Наследство станет источником судебных конфликтов

Наследственные споры — одна из самых болезненных тем. Если наследник скрыл других претендентов или нарушил сроки оформления, его право могут аннулировать. Из-за усиления контроля нотариусов количество таких случаев возросло.

Чаще всего проблемы возникают, когда родственники обнаруживают "забытые" завещания или незаконно выданные свидетельства.

Экспроприация для государственных нужд

В 2025 году государство активнее применяет изъятие участков и зданий для общественных проектов — строительства дорог, школ, больниц. Формально владельцам выплачивают компенсацию, но сам факт потери недвижимости часто становится шоком.

Особенно это касается земель в прифронтовых или восстанавливаемых регионах, где инфраструктура восстанавливается в приоритетном порядке.

Влияние военного положения на собственность

Военное положение остается серьезным фактором риска. Имущество могут временно изъять для оборонных нужд. Формально право собственности не отменяется, но собственник теряет контроль над объектом на неопределенное время.

Юридические гарантии возврата в таких случаях остаются слабыми, особенно если имущество было повреждено или использовалось для военных нужд.

Сейчас реестры "очищаются", суды становятся более принципиальными, а государство — более требовательным к происхождению активов.

"Потеря права собственности — это уже не исключение, а реальная перспектива для тех, кто когда-то недооценил формальности", — резюмирует Симутин.

Как сообщалось, очень важно убедиться, что человек, который предлагает квартиру для покупки или аренды, действительно является ее владельцем. Поскольку мошенничество в сфере недвижимости случается часто, знание процедуры проверки права собственности на жилье поможет защитить ваши интересы от недобросовестных действий.

Также мы рассказывали, что даже сегодня можно встретить случаи покупки недвижимости без необходимых юридических документов, что чаще всего касается старых домов в сельской местности или тех, которые передавались "по расписке". Хотя на словах сделка выглядит простой, по закону она является недействительной и не имеет никакой юридической силы.