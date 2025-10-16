Право собственности на недвижимость — действительны ли документы, зарегистрированные до 2013 года

Женщина читает документы. Фото: Freepik

У многих украинцев возникает вопрос: остаются ли в силе документы на право собственности на недвижимость, выданные до 2013 года? Ответ прост: да, они действуют. Но есть нюансы, которые стоит знать, особенно в условиях военного времени.

По словам директора Департамента государственной регистрации Минюста Вячеслава Хардикова, эти документы, а также записи в Бюро технической инвентаризации (БТИ) на бумажных носителях, являются действующими. Они автоматически включены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРРП).

Реклама

Читайте также:

"Все правоустанавливающие документы, на основании которых возникли права на недвижимость, выданные до 2013 года, и записи, которые содержались в БТИ, являются действующими и не утраченными", — отметил Хардиков.

Однако, он подчеркнул, что бумажные архивы уязвимы из-за военных действий, поэтому стоит дополнительно обезопасить собственность, зарегистрировав ее в современном электронном реестре.

Нужно ли переоформлять старые документы

Министерство юстиции напоминает, что повторная регистрация не является обязательной, но желательна для защиты права собственности. Все записи из БТИ и старых реестров уже интегрированы в новый — Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).

Регистрация в этом реестре обеспечивает:

надежное сохранение цифровых копий документов;

официальное подтверждение права собственности в любой момент;

защиту от подделок и потери из-за боевых действий.

"Мы советуем рассмотреть возможность регистрации своего права собственности в Государственном реестре прав, особенно из-за риска уничтожения бумажных архивов", — пояснил Хардиков.

Как зарегистрировать недвижимость в реестре

Для внесения данных в ГРВП владелец может обратиться:

в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

к государственному или частному нотариусу;

через портал "Дія" — дистанционно, без личного посещения.

С 2021 года сервис государственной регистрации через Дію работает в большинстве областей Украины, а недавно к системе присоединился и Киев.

"Мы запустили сервис подачи документов для государственной регистрации имущества через Дію. На сегодняшний день к системе подключены 22 области", — отметил Хардиков.

Экстерриториальная регистрация прав собственности

В Украине действует принцип экстерриториальности. Это означает, что зарегистрировать недвижимость можно в любом регионе, независимо от того, где расположен сам объект.

Это особенно важно для владельцев имущества на временно оккупированных или прифронтовых территориях. Если жилье находится в Крыму, в Донецкой, Харьковской или Херсонской областях — документы можно подать в любом месте на подконтрольной территории.

Почему стоит внести данные в электронный реестр

Несмотря на то, что старые документы остаются в силе, цифровая регистрация добавляет уверенности в будущем. Она защищает право собственности от возможных споров, дублирования или потери документов.

Минюст заключает: электронная регистрация — это не бюрократический шаг, а способ сохранить право собственности даже в кризисные времена.

"Регистрация в Государственном реестре гарантирует безопасность данных и их доступность в любой момент", — подчеркнул Хардиков.

Как сообщалось, при покупке или аренде жилья первоочередной задачей является подтверждение права собственности человека, который его предлагает. Поскольку мошенничество с недвижимостью является распространенным явлением, знание способов проверки владельца квартиры или дома необходимо для защиты ваших интересов.

Также мы рассказывали, что даже сегодня в Украине можно встретить случаи покупки недвижимости без необходимых юридических документов, что особенно касается старых сельских домов, которые переходили между владельцами "по расписке". Хотя такая договоренность кажется простой, по закону она не имеет никакой юридической силы. Таким образом, покупатель не получает законного права собственности на приобретенное жилье.