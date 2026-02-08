Бесплатное жилье для УБД от государства — какие условия при оформлении в 2026 году

Украинские военные. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Участники боевых действий в Украине имеют законное право на жилье от государства. Речь идет не только о бесплатной квартире, но и о денежной компенсации или льготном кредите. Реализация этого права напрямую зависит от одного ключевого шага — постановки на квартирный учет.

Именно он открывает доступ ко всем жилищным программам, которые будут действовать и в дальнейшем, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Реклама

Читайте также:

Кто из УБД может стать на квартирный учет

На учет могут стать граждане, которые реально нуждаются в улучшении жилищных условий и относятся к определенным законом категориям. Это участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших защитников и защитниц, а также внутренне перемещенные лица.

Основаниями для учета считаются:

Недостаточная жилая площадь. Проживание в общежитии или коммунальной квартире. Совместное проживание нескольких семей в одной комнате. Аренда жилья на длительный срок. Непригодное техническое состояние жилья. Наличие тяжелых хронических заболеваний.

Какие документы нужны для учета УБД

Для подачи заявления готовится стандартный пакет документов, в который входят:

заявление с подписями всех совершеннолетних членов семьи;

документы о регистрации места проживания;

удостоверение УБД или соответствующий статус;

справки о составе семьи и учет по месту работы;

для ВПЛ — подтверждение статуса.

Какое жилье или компенсацию может получить УБД

После постановки на учет заявитель ожидает своей очереди. Она может быть общей, первоочередной или внеочередной. По решению местного совета УБД может получить квартиру, денежную компенсацию на покупку жилья или льготный кредит под 3% годовых через Госмолодежьжилье.

Отдельно предусмотрено право на земельный участок для тех, кто имеет достаточный стаж службы.

Приоритет имеют люди с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших. Для них также доступны новые инструменты поддержки, в частности жилищные ваучеры.

Куда обращаться и как принимается решение

Заявление подается через ЦПАУ , исполнительный комитет местного совета или районную администрацию. Решение принимается в течение месяца, после чего заявитель получает письменный ответ с датой постановки на учет или обоснованием отказа.

В министерств отмечают, что без постановки на квартирный учет получить жилье или компенсацию невозможно.

Ранее мы рассказывали, какие жилищные льготы имеют ветераны в феврале 2026 года. А также, освобождаются ли УБД и члены их семьи от уплаты земельного налога.