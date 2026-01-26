Жилищные льготы для УБД — на что могут податься ветераны в феврале 2026 года

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Государственная поддержка ветеранов в вопросе жилья остается одним из приоритетных направлений. Кроме привычных скидок на "коммуналку", в феврале 2026 года участники боевых действий имеют право на денежную компенсацию за аренду жилья.

Этот механизм регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №252. Согласно ему, ветераны могут получать ежемесячные выплаты, если они арендуют жилье по договору.

Кто имеет право на выплату

Право на компенсацию имеют защитники и защитницы, которые оказались в сложных обстоятельствах:

Потеряли собственное жилье или оно стало непригодным из-за обстрелов. Имеют регистрацию на временно оккупированных территориях. Проходят реабилитацию (если центр расположен дальше чем в 15 км от дома). Недавно освобождены из плена или еще находятся в процессе оформления статуса УБД после увольнения со службы.

Размер компенсации

Сумма привязана к прожиточному минимуму, установленному законом о Госбюджете на 2026 год. Расчет зависит от региона:

Киев, Днепр, Львов, Одесса — 2 прожиточных минимума, 6 418 грн;

областные центры — 1,5 прожиточного минимума, 4 813 грн;

другие населенные пункты — 1 прожиточный минимум, 3 209 грн.

Если вы заехали в квартиру посреди месяца, сумму пересчитают пропорционально количеству дней проживания, отмечают в Министерстве по делам ветеранов.

Порядок подачи заявления

Обратиться можно лично в ЦПАУ или подать заявление через электронные сервисы (в частности через органы, занимающиеся ветеранской политикой).

К пакету документов обязательно прилагается договор аренды, заключенный в соответствии с Гражданским кодексом Украины, а также военный билет и справка о статусе.

Скидки на жилье и коммунальные услуги

Согласно закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", для УБД в феврале 2026 года установлена скидка 75% на оплату жилья и коммунальных услуг.

Основные нюансы:

нормы площади : скидка рассчитывается исходя из 21 кв. м на каждого человека, имеющего право на льготу, плюс дополнительные 10,5 кв. м на всю семью;

: скидка рассчитывается исходя из 21 кв. м на каждого человека, имеющего право на льготу, плюс дополнительные 10,5 кв. м на всю семью; семьи из нетрудоспособных : если семья состоит исключительно из нетрудоспособных лиц (например, пенсионеров), норма на отопление удваивается (42 кв. м на человека + 21 кв. м на семью);

: если семья состоит исключительно из нетрудоспособных лиц (например, пенсионеров), норма на отопление удваивается (42 кв. м на человека + 21 кв. м на семью); частный сектор: льгота распространяется также на приобретение твердого топлива (дров, угля) или сжиженного газа.

Льготы оформляются через Пенсионный фонд или органы социальной защиты.

Первоочередное обеспечение жильем

Участники боевых действий имеют право на первоочередное получение жилья, земельных участков и проведение ремонта при наличии потребности в улучшении жилищных условий.

Особое внимание уделяется тем, кто получил ранения: такие бойцы должны быть обеспечены жильем в течение двух лет с момента постановки на квартирный учет.

Ранее мы рассказывали, кто из ветеранов может получить жилищный сертификат на 2 млн грн. А также, кому из УБД могут компенсировать переоборудование в квартире.