Покупка квартиры в новостройке — какие существуют основные ошибки в договоре

Покупка квартиры — какие ошибки в договоре могут сорвать сделку
Покупка квартиры на первичном рынке всегда связана с рисками. Даже современные и масштабные проекты не гарантируют безопасности инвестора, если договор подписан без анализа ключевых пунктов. Документ должен быть прозрачным, понятным и юридически защищенным.
Именно поэтому будущий владелец должен проверять все условия и осознавать последствия каждого подпункта, отмечают юристы компании "Бачинский и партнеры".
Что проверить в договоре покупки квартиры в новостройке
Любая схема продажи завершается подписанием договора. Важно не ограничиваться поверхностным просмотром, а внимательно читать содержание и оценивать все риски.
Прежде всего следует убедиться, что указанные характеристики квартиры соответствуют реальным договоренностям.
В договоре обязательно должны быть определены:
- точный адрес и план квартиры с указанием характеристик;
- условия расчетов и возможные доплаты после замеров;
- ответственность сторон в случае просрочки сроков или отказа от заключения основного договора.
"Отдельная ошибка покупателей — соглашаться на нечеткие спецификации. Размытые формулировки позволяют застройщику заменять качественные материалы на более дешевые, что повлияет на комфорт и стоимость будущего жилья", — говорят специалисты.
Как проверить разрешительные документы застройщика
Надежность застройщика определяется не рекламой, а наличием полного комплекта разрешительной документации. Именно эти документы подтверждают законность строительства и возможность ввода дома в эксплуатацию.
К обязательным относятся:
- документы на земельный участок;
- градостроительные условия и ограничения;
- проектная документация с положительным экспертным отчетом;
- разрешение на выполнение строительных работ;
- технические условия на коммуникации.
Их можно проверить самостоятельно или через юриста. Если компания отказывается предоставить документы, это сигнал о потенциальных проблемах.
Почему опасно ориентироваться только на низкую цену квартиры
Заметно более низкая стоимость по сравнению с соседними новостройками часто сигнализирует о трудностях со строительством.
"Это может означать судебные споры по участку, финансовые проблемы компании или зависимость строительства исключительно от инвестиций покупателей. Желание сэкономить может обернуться значительными рисками", — отмечают юристы.
Как репутация застройщика влияет на безопасность сделки
Реклама не гарантирует добросовестность компании. Важно проверять судебные решения, историю учредителей и предыдущие проекты.
Если застройщик оставил незавершенные объекты, нет оснований ожидать, что новый жилой комплекс станет исключением. Покупатель должен анализировать фактические результаты, а не маркетинг.
Почему нельзя полагаться только на нотариуса при покупке квартиры
Нотариус проверяет законность самого договора, но не анализирует разрешительные документы, судебные процессы или репутацию застройщика.
К тому же не все схемы продажи новостроек вообще предусматривают участие нотариуса. Поэтому окончательная ответственность за проверку обстоятельств лежит на покупателе или его юристе.
Как сообщалось, в 2026 году рынок первичной недвижимости Украины продемонстрирует значительный рост, особенно в крупных городах. Высокий спрос на новое жилье и рост себестоимости строительства будут оставаться основными факторами повышения цен.
Также мы рассказывали, что при покупке квартиры в Украине проверка происхождения средств является обязательной, что вызвано усилением финансового мониторинга и международным обменом данными. Это означает, что покупателям необходимо документально подтверждать легальность всех накопленных денег.
