Покупка квартиры — какие ошибки в договоре могут сорвать сделку

Покупка квартиры — какие ошибки в договоре могут сорвать сделку

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 09:15
Покупка квартиры в новостройке — какие существуют основные ошибки в договоре
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Покупка квартиры на первичном рынке всегда связана с рисками. Даже современные и масштабные проекты не гарантируют безопасности инвестора, если договор подписан без анализа ключевых пунктов. Документ должен быть прозрачным, понятным и юридически защищенным.

Именно поэтому будущий владелец должен проверять все условия и осознавать последствия каждого подпункта, отмечают юристы компании "Бачинский и партнеры".

Читайте также:

Что проверить в договоре покупки квартиры в новостройке

Любая схема продажи завершается подписанием договора. Важно не ограничиваться поверхностным просмотром, а внимательно читать содержание и оценивать все риски.

Прежде всего следует убедиться, что указанные характеристики квартиры соответствуют реальным договоренностям.

В договоре обязательно должны быть определены:

  • точный адрес и план квартиры с указанием характеристик;
  • условия расчетов и возможные доплаты после замеров;
  • ответственность сторон в случае просрочки сроков или отказа от заключения основного договора.

"Отдельная ошибка покупателей — соглашаться на нечеткие спецификации. Размытые формулировки позволяют застройщику заменять качественные материалы на более дешевые, что повлияет на комфорт и стоимость будущего жилья", — говорят специалисты.

Как проверить разрешительные документы застройщика

Надежность застройщика определяется не рекламой, а наличием полного комплекта разрешительной документации. Именно эти документы подтверждают законность строительства и возможность ввода дома в эксплуатацию.

К обязательным относятся:

  • документы на земельный участок;
  • градостроительные условия и ограничения;
  • проектная документация с положительным экспертным отчетом;
  • разрешение на выполнение строительных работ;
  • технические условия на коммуникации.

Их можно проверить самостоятельно или через юриста. Если компания отказывается предоставить документы, это сигнал о потенциальных проблемах.

Почему опасно ориентироваться только на низкую цену квартиры

Заметно более низкая стоимость по сравнению с соседними новостройками часто сигнализирует о трудностях со строительством.

"Это может означать судебные споры по участку, финансовые проблемы компании или зависимость строительства исключительно от инвестиций покупателей. Желание сэкономить может обернуться значительными рисками", — отмечают юристы.

Как репутация застройщика влияет на безопасность сделки

Реклама не гарантирует добросовестность компании. Важно проверять судебные решения, историю учредителей и предыдущие проекты.

Если застройщик оставил незавершенные объекты, нет оснований ожидать, что новый жилой комплекс станет исключением. Покупатель должен анализировать фактические результаты, а не маркетинг.

Почему нельзя полагаться только на нотариуса при покупке квартиры

Нотариус проверяет законность самого договора, но не анализирует разрешительные документы, судебные процессы или репутацию застройщика.

К тому же не все схемы продажи новостроек вообще предусматривают участие нотариуса. Поэтому окончательная ответственность за проверку обстоятельств лежит на покупателе или его юристе.

Как сообщалось, в 2026 году рынок первичной недвижимости Украины продемонстрирует значительный рост, особенно в крупных городах. Высокий спрос на новое жилье и рост себестоимости строительства будут оставаться основными факторами повышения цен.

Также мы рассказывали, что при покупке квартиры в Украине проверка происхождения средств является обязательной, что вызвано усилением финансового мониторинга и международным обменом данными. Это означает, что покупателям необходимо документально подтверждать легальность всех накопленных денег.

недвижимость договор застройщики купить квартиру покупка
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
