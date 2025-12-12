Как приватизировать дачный участок в Украине — правила и нормы законодательства

Люди в поле. Фото: Freepik

В 2025 году украинцы все еще могут оформить приватизацию дачного участка. Несмотря на войну, полного запрета нет — ограничили лишь передачу в собственность свободных государственных и коммунальных земель. А вот участки, на которых уже стоят зарегистрированные здания, по-прежнему позволяют оформлять.

Для многих это шанс наконец завершить то, что откладывалось годами: узаконить землю, на которой выросли теплицы, беседка или даже небольшой дом, отмечают в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".

Реклама

Читайте также:

Какие документы нужны

Процесс начинается не с кабинетов, а с привычного сбора всех бумаг, свидетельствующих о вашем пользовании землей. Часто люди сначала проверяют, зарегистрированы ли здания на участке — от этого зависит и скорость, и сам результат.

Базовый пакет документов:

паспорт и ИНН;

подтверждение прав на здания или землю;

справка садового товарищества, если участок когда-то выдавался кооперативом.

"Бывает, что приходится обращаться и к соседям — они могут подтвердить факт пользования землей, если право оформляют по приобретательной давности", — отмечают юристы.

Какие нормы действуют относительно площади участка

Площадь дачной земли зависит от ее назначения. Закон уже несколько лет не менялся, поэтому ориентироваться можно на те же цифры:

до 0,12 га — для садоводства;

до 0,12 га — для дачного строительства;

до 0,25 га — для дома в селе и до 0,10 га — в городе.

Если человек когда-то приватизировал землю для, скажем, садоводства, это не закрывает путь к получению другого участка с другим назначением. Главное — чтобы это право еще не использовалось.

Как все происходит на практике

После подачи заявления местные власти проверяют основания для приватизации и документы. Если решение положительное, следующий шаг — техническая документация. Ее готовят специалисты, и именно она обычно занимает больше всего времени и средств.

Цена зависит от площади, сложности установления границ, а также от того, надо ли присваивать кадастровый номер.

В среднем этапы следующие:

заявление;

сбор документов;

техническая документация;

регистрация участка и права собственности.

Ранее мы рассказывали, могут ли у украинцев забрать неприватизированный огород во время военного положения. А также, когда надо платить налог на землю.