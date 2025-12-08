Продажа квартиры в браке — когда не нужно согласие второго супруга

Женщина и мужчина с документами. Фото: Freepik

Планируя продажу квартиры, приобретенной в браке, большинство сразу ожидает необходимость оформлять нотариальное согласие второго супруга. Такой подход действительно является общим правилом, ведь общее имущество супругов считается принадлежащим обоим в равных долях. Однако закон позволяет продавцу действовать самостоятельно, если существуют основания, подтверждающие личный характер собственности.

В этих ситуациях согласие мужа или жены не потребуется, отмечают в нотариальной конторе "Юридическая опора".

Продажа квартиры, приобретенной до брака

Если право собственности оформлено еще до регистрации брака, недвижимость считается личной. Определяющими являются даты в договоре купли-продажи и в свидетельстве о браке.

При их разнице в сторону более раннего приобретения жилья продавец может свободно заключать сделку.

Продажа квартиры, полученной по наследству или подаренной

Любое имущество, полученное по наследству или по договору дарения, не переходит в совместную собственность супругов. Квартира остается личной, даже если оформлена уже после свадьбы.

Подтверждением служат:

свидетельство о праве на наследство;

договор дарения;

регистрационные документы на недвижимость.

Продажа недвижимости, купленной за личные средства

Более сложная категория — недвижимость, приобретенная во время брака, но за средства, принадлежавшие одному из супругов.

Для доказательства этого подходят:

документы о продаже имущества, которым вы владели еще до брака;

выписки со счетов с датами, подтверждающие наличие собственных средств;

договоры дарения денег от родственников.

"Сам факт регистрации квартиры только на одного из супругов не гарантирует ее личного статуса без доказательств происхождения денег", — отмечают юристы.

Продажа недвижимости по условиям брачного договора

В случаях, когда между супругами заключен брачный договор, его положения определяют режим собственности. Если документ прямо устанавливает, что квартира принадлежит тому, на кого оформлена, продавец имеет право действовать без дополнительного согласия.

Личные вещи и границы этого правила

К личному имуществу относятся вещи индивидуального пользования, но это не касается недвижимости. Квартира не может рассматриваться как личная вещь, поэтому ее статус определяется исключительно документами и нормами Семейного кодекса.

