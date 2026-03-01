Аманда Сейфрид доказала, что принты в спальне могут быть изысканными (фото)

Аманда Сейфрид показала как совместить уют и классику. Фото: Reuters

Использование наслоенных принтов — отличный способ придать интерьеру объем, однако в рустикальном стиле важно не переборщить, чтобы комната не выглядела захламленной. Спальня Аманды Сейфрид предлагает альтернативное решение, где баланс выдержан безупречно. Здесь дизайнерское мастерство состоит в умении вовремя остановиться, создавая уют вместо визуального хаоса.

Здесь много узоров, однако комната выглядит сдержанно и продуманно, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Как совместить принты в маленькой спальне

Основой стала светлая белая палитра, визуально расширяющая пространство под наклонными балками. На этом фоне выделяются два ключевых цвета — глубокий синий и теплый желтый. Цветочный ковер задает настроение и "заземляет" комнату, а горчичный пуф становится акцентом.

На кровати соединились разные стили. Покрывало с легким винтажным характером контрастирует с яркой современной подушкой. Узоры разные по масштабу, поэтому не конкурируют между собой. Именно эта разница создает ритм и не дает пространству выглядеть пестрым.

Рустикальный интерьер с элегантным настроением

Деревянное изголовье, тумбы и декоративные лампы подчеркивают рустикальный характер.

В то же время белая обшивка стен и симметрия расположения мебели добавляют легкости. Натуральные текстуры — тканевые абажуры, стеклянный подвес — смягчают активность принтов.

Спальня Аманды Сейфрид. Фото: farrowandball/Instagram

"Это урок того, как оформить небольшую спальню так, чтобы она была и элегантной, и уютной. Белые стены и симметрия создают ощущение простора, а слои текстур и микс принтов придают комнате характер", — говорит Хебе Хаттон, руководитель отдела интерьеров в Homes & Gardens.

В результате спальня выглядит спокойной, хотя наполнена деталями. Каждый узор здесь работает не для эффектности, а для баланса. И именно эта сдержанная уверенность делает пространство по-настоящему изысканным.

