Дизайн интерьера — Зои Дешанель показала, как обои могут стать главным акцентом (фото)

Зои Дешанель создала яркую прихожую. Фото: Entertainmentnow, jonathanscott/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Мы часто засматриваемся на яркие обои для дизайна интерьера, но из-за страха ошибиться выбираем привычный беж, особенно для узких коридоров. Однако пример нью-йоркского дома Зои Дешанель и Джонатана Скотта убеждает: смелые решения срабатывают идеально, если подойти к дизайну с умом.

Пространство выглядит ярко, но в то же время собрано и целостно, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Прихожая с яркими обоями как главный акцент

Главный фокус здесь держат флоральные мотивы, отсылающие к полотнам Климта. Секрет успеха в том, что дизайнеры не стали распыляться. Обои - это единственная "громкая" деталь, а все остальное работает как свита для короля.

Темно-зеленый плинтус и наличники не спорят с узором, а будто вытягивают из него глубину цвета. Массивная мраморная консоль и позолоченное зеркало добавляют пространству веса и света, превращая узкий коридор в полноценную комнату.

Эксперт по интерьеру Хлоя Барроу метко называет такой подход "современным наследственным стилем". По ее словам, секрет уюта именно в том, чтобы дом не выглядел как только что распакованная посылка из мебельного магазина.

"Самые особенные пространства те, где каждая вещь имеет свою историю. Сочетание старого и нового с уверенностью создает ощущение, будто интерьер формировался годами", — отмечает Барроу.

Прихожая Зои Дешанель. Фото: jonathanscott/Instagram

Эклектика в интерьере как секрет баланса

Именно этот баланс между винтажными находками и современными элементами спасает интерьер от театральности. Благодаря вкраплениям вещей ручной работы пространство кажется живым и теплым.

Пример Зои Дешанель учит нас главному: яркость не равна хаосу. Если вы даете одному элементу право на сольное выступление, остальные детали должны стать его идеальной поддержкой.

