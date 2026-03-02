Видео
Интерьер Зои Дешанель показал, как обои становятся главным акцентом (фото)

Интерьер Зои Дешанель показал, как обои становятся главным акцентом (фото)

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 20:08
Дизайн интерьера — Зои Дешанель показала, как обои могут стать главным акцентом (фото)
Зои Дешанель создала яркую прихожую. Фото: Entertainmentnow, jonathanscott/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Мы часто засматриваемся на яркие обои для дизайна интерьера, но из-за страха ошибиться выбираем привычный беж, особенно для узких коридоров. Однако пример нью-йоркского дома Зои Дешанель и Джонатана Скотта убеждает: смелые решения срабатывают идеально, если подойти к дизайну с умом.

Пространство выглядит ярко, но в то же время собрано и целостно, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Прихожая с яркими обоями как главный акцент

Главный фокус здесь держат флоральные мотивы, отсылающие к полотнам Климта. Секрет успеха в том, что дизайнеры не стали распыляться. Обои - это единственная "громкая" деталь, а все остальное работает как свита для короля.

Темно-зеленый плинтус и наличники не спорят с узором, а будто вытягивают из него глубину цвета. Массивная мраморная консоль и позолоченное зеркало добавляют пространству веса и света, превращая узкий коридор в полноценную комнату.

Эксперт по интерьеру Хлоя Барроу метко называет такой подход "современным наследственным стилем". По ее словам, секрет уюта именно в том, чтобы дом не выглядел как только что распакованная посылка из мебельного магазина.

"Самые особенные пространства те, где каждая вещь имеет свою историю. Сочетание старого и нового с уверенностью создает ощущение, будто интерьер формировался годами", — отмечает Барроу.

 

Интерьер Зои Дешанель показал, как обои становятся главным акцентом (фото) - фото 1
Прихожая Зои Дешанель. Фото: jonathanscott/Instagram

Эклектика в интерьере как секрет баланса

Именно этот баланс между винтажными находками и современными элементами спасает интерьер от театральности. Благодаря вкраплениям вещей ручной работы пространство кажется живым и теплым.

Пример Зои Дешанель учит нас главному: яркость не равна хаосу. Если вы даете одному элементу право на сольное выступление, остальные детали должны стать его идеальной поддержкой.

Как сообщалось, использование наслоений в декоре — отличный прием для создания объема, однако в деревенском стиле он рискует превратиться в хаос. Спальня Аманды Сейфрид становится точным примером того, как сохранить баланс и не перегрузить пространство лишними деталями.

Также мы рассказывали, что интерьер спальни Дрю Бэрримор — это пример сдержанного шика с его мягкими тонами и простыми линиями. Но именно пуф у подножия кровати оказался той самой интересной деталью, которую сейчас активно обсуждают профессионалы.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
