Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости єОселя — какой минимальный доход нужен для покупки квартиры

єОселя — какой минимальный доход нужен для покупки квартиры

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 17:05
єОселя — сколько нужно минимально зарабатывать для покупки жилья в 2026 году
Семья с коробками. Фото: Freepik

Программа єОселя формально выглядит доступной, но реальные цифры показывают другое: ключевым барьером остается ежемесячный доход. Банк ориентируется не на стоимость квартиры, а на долю платежа от зарплаты.

По данным портала ЛУН, по состоянию на 24 января 2026 года в большинстве городов безопасным считается уровень до 40-45% дохода.

Реклама
Читайте также:

Минимальный доход для ипотеки

В городах с самым дорогим жильем нагрузка на семейный бюджет максимальная. Если вы планируете купить однокомнатную квартиру на первичке в Киеве, где средний платеж составляет около 14 000 грн, ваш семейный доход должен стартовать от 32 000 грн "чистыми".

Во Львове же планка еще выше: при выплате в 23 700 грн в месяц банк захочет видеть доход на уровне 50 000-60 000 грн.

Первый взнос по єОселе

Сбережения на старт остаются головной болью для молодых семей. Чтобы заехать в собственную однушку во Львове, нужно иметь в кармане не менее 765 000 грн. Это более двух лет работы, если откладывать всю зарплату до копейки.

Для сравнения, в Кропивницком или Николаеве сумма входа значительно лояльнее — около 180-200 тысяч грн.

 

єОселя — какой минимальный доход нужен для покупки квартиры - фото 1
Первый взнос по єОселе. Графика: ЛУН

Региональная доступность жилья

География цен четко разделила Украину на зоны "дорого" и "доступно". Сложнее всего стать владельцем жилья во Львове и Ужгороде: здесь на первый взнос придется работать более двух лет.

Зато Харьков, Запорожье и Николаев предлагают самые низкие пороги входа — накопить на старт можно за 9-10 месяцев. Однако дешевизна здесь часто продиктована близостью к фронту и рисками, которые не каждый готов брать на себя даже ради собственной крыши над головой.

Реальные выплаты ежемесячно

Интересно также, какой процент от зарплаты, который "съедает" ипотека. Во Львове и Ужгороде этот показатель является критическим — 79% от средней зарплаты региона.

В Киеве ситуация выглядит более здоровой — 43%, а в Чернигове или Сумах платеж в 6-7 тысяч грн (около 30% дохода) является вполне подъемным для среднего специалиста.

 

єОселя — какой минимальный доход нужен для покупки квартиры - фото 2
Сколько зарплаты уходит на єОселю. Графика: ЛУН

Как отметил председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер (оператор программы) в интервью Новини.LIVE, єОселя разрабатывалась не как одноразовое антикризисное мероприятие, а как фундаментальная часть государственной жилищной политики.

"Эта программа будет с нами на десятилетия. Это утверждено в нашей стратегии", — сказал он.

Такой подход базируется на успешных кейсах международных финансовых институтов, которые внедряют аналогичные модели в разных странах на протяжении многих лет.

Ранее мы рассказывали, какие дополнительные платежи существуют при оформлении ипотеки по єОселе. А также, какую недвижимость не разрешено купить по єОселе.

ипотека деньги доходы єОселя купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации