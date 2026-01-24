єОселя — сколько нужно минимально зарабатывать для покупки жилья в 2026 году

Семья с коробками. Фото: Freepik

Программа єОселя формально выглядит доступной, но реальные цифры показывают другое: ключевым барьером остается ежемесячный доход. Банк ориентируется не на стоимость квартиры, а на долю платежа от зарплаты.

По данным портала ЛУН, по состоянию на 24 января 2026 года в большинстве городов безопасным считается уровень до 40-45% дохода.

Минимальный доход для ипотеки

В городах с самым дорогим жильем нагрузка на семейный бюджет максимальная. Если вы планируете купить однокомнатную квартиру на первичке в Киеве, где средний платеж составляет около 14 000 грн, ваш семейный доход должен стартовать от 32 000 грн "чистыми".

Во Львове же планка еще выше: при выплате в 23 700 грн в месяц банк захочет видеть доход на уровне 50 000-60 000 грн.

Первый взнос по єОселе

Сбережения на старт остаются головной болью для молодых семей. Чтобы заехать в собственную однушку во Львове, нужно иметь в кармане не менее 765 000 грн. Это более двух лет работы, если откладывать всю зарплату до копейки.

Для сравнения, в Кропивницком или Николаеве сумма входа значительно лояльнее — около 180-200 тысяч грн.

Первый взнос по єОселе. Графика: ЛУН

Региональная доступность жилья

География цен четко разделила Украину на зоны "дорого" и "доступно". Сложнее всего стать владельцем жилья во Львове и Ужгороде: здесь на первый взнос придется работать более двух лет.

Зато Харьков, Запорожье и Николаев предлагают самые низкие пороги входа — накопить на старт можно за 9-10 месяцев. Однако дешевизна здесь часто продиктована близостью к фронту и рисками, которые не каждый готов брать на себя даже ради собственной крыши над головой.

Реальные выплаты ежемесячно

Интересно также, какой процент от зарплаты, который "съедает" ипотека. Во Львове и Ужгороде этот показатель является критическим — 79% от средней зарплаты региона.

В Киеве ситуация выглядит более здоровой — 43%, а в Чернигове или Сумах платеж в 6-7 тысяч грн (около 30% дохода) является вполне подъемным для среднего специалиста.

Сколько зарплаты уходит на єОселю. Графика: ЛУН

Как отметил председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер (оператор программы) в интервью Новини.LIVE, єОселя разрабатывалась не как одноразовое антикризисное мероприятие, а как фундаментальная часть государственной жилищной политики.

"Эта программа будет с нами на десятилетия. Это утверждено в нашей стратегии", — сказал он.

Такой подход базируется на успешных кейсах международных финансовых институтов, которые внедряют аналогичные модели в разных странах на протяжении многих лет.

Ранее мы рассказывали, какие дополнительные платежи существуют при оформлении ипотеки по єОселе. А также, какую недвижимость не разрешено купить по єОселе.