єОселя — какую жилую недвижимость нельзя купить по льготной ипотеке

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине программа "єОселя" действительно стала спасением для тысяч украинских семей, но на практике подбор жилья часто превращается в квест. Многие разочаровываются уже на этапе осмотра квартиры, когда выясняется, что банк просто не даст под нее деньги.

Хотя на сайте программы "єОселя" изложены все требования, есть нюансы, которые часто остаются "между строк".

Реклама

Читайте также:

Какой год строительства разрешен в єОселе

Больше всего отказов случается именно из-за года строительства. Если вы претендуете на общую программу под 7%, о "вторичке" в классическом понимании можно забыть.

Дом должен быть новым — не старше трех лет с момента ввода в эксплуатацию. То есть, условные "панельки" 90-х или даже нулевых годов сюда уже не попадают.

Для льготников (под 3%) условия лояльнее, но тоже имеют четкий лимит — в областных центрах жилье не может быть старше 10 лет. В городах поменьше правила несколько размыты, и формально ограничений по годам нет.

Но не стоит радоваться раньше времени: у банков есть собственные критерии "ликвидности". Если дом в ужасном техническом состоянии, вам откажут, даже если по закону он проходит.

Какая площадь жилья не финансируется єОселей

єОселя — это социальная инициатива, а не финансирование роскоши. Поэтому государство четко ограничивает площадь. На сегодня ориентиры следующие: 115,5 кв. м для квартир и 125,5 кв. м для частных домов.

Однако есть важная деталь относительно состава семьи. Расчет идет по формуле: 52,5 ев. м на одного человека + по 21 ев. м на каждого следующего члена семьи.

Все, что сверху — вы оплачиваете из собственного кармана как первый взнос. Если же площадь квартиры критически превышает нормативы, банк, скорее всего, вообще не возьмет такой объект в залог.

Юридические ограничения в программе "єОселя"

Даже если дом новый и площадь идеальная, существуют прямые запреты, которые невозможно обойти:

Памятники архитектуры. Красивый фасад в центре города может стать причиной отказа. Кредитовать такое жилье запрещено законом. Специфические объекты. Никаких комнат в общежитиях или домов на землях "под садоводство" (если они не оформлены должным образом). Технические нюансы. Любая неузаконенная перепланировка — это "красный свет". Если владелец снес несущую стену или объединил балкон с комнатой без документов, банковский оценщик это сразу заметит.

Поэтому прежде чем вносить задаток, попросите у продавца техпаспорт и выписку из реестра прав. Лучше потратить вечер на проверку документов, чем недели на ожидание согласования объекта, который заведомо не проходит по требованиям.

Ранее мы рассказывали, какие дополнительные платежи нужно учесть тем, кто оформляет ипотеку по єОселе. А также, сколько еще будет работать эта программа в Украине.