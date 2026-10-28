Убежище в доме. Фото: Новини.LIVE

При покупке квартиры украинцы все чаще обращают внимание не только на площадь, этаж и расположение, но и на возможность быстро добраться до укрытия. В новостройках дополнительным преимуществом становится подземная парковка, которая при определенных условиях может выполнять защитную функцию. Однако такое решение способно существенно увеличить бюджет на приобретение жилья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.

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Сколько будет стоить парковочное место в новостройке в 2026 году

Подземная парковка в современном жилом комплексе может быть не только местом для автомобиля, но и пространством, куда жильцы спускаются во время воздушной тревоги. В то же время возможность использовать ее в качестве укрытия зависит от конструкции, оборудования и соответствия установленным требованиям.

По данным ЛУН по состоянию на октябрь, медианные стартовые цены на парковочные места в новостройках существенно различаются в зависимости от города. В частности, в Киеве они составляют около 21 200 долларов, в Днепре — 20 000 долларов, в Одессе и Ровно — по 19 500 долларов, а во Львове — 17 700 долларов.

В других городах цены следующие:

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Полтава — 28 000 долларов;

Винница — 19 400 долларов;

Черкассы — 19 400 долларов;

Ивано-Франковск — 16 600 долларов;

Житомир — 16 500 долларов;

Хмельницкий — 13 900 долларов;

Ужгород — 13 600 долларов;

Луцк — 11 800 долларов;

Харьков — 7 240 долларов.

Это медианные стартовые цены, а не окончательная стоимость каждого объекта. Цена конкретного парковочного места зависит от расположения комплекса, площади, этажа паркинга и условий продажи.

Таким образом, покупка квартиры вместе с парковочным местом может потребовать дополнительного бюджета в десятки тысяч долларов. Для покупателей, не имеющих автомобиля, важно выяснить, можно ли пользоваться охраняемой территорией жилого комплекса без приобретения отдельного парковочного места.

Насколько укрытие может увеличить стоимость квартиры

Еще один фактор, влияющий на стоимость жилья, — обустройство полноценного укрытия. Его строительство требует дополнительных затрат на конструкции, инженерные системы, вентиляцию, электроснабжение и другие элементы, необходимые для безопасного пребывания людей.

По оценке, приведенной в материале Delo, дополнительные расходы на строительство могут составить около 1 500–2 000 грн на квадратный метр жилья. Если применить этот ориентир к квартирам различной площади, получим следующие суммы:

квартира площадью 40 кв. м — 60 000–80 000 грн;

квартира площадью 60 кв. м — 90 000–120 000 грн;

квартира площадью 80 кв. м — 120 000–160 000 грн.

В то же время эти цифры не означают, что каждая квартира с укрытием автоматически будет стоить на соответствующую сумму дороже. Речь идет об ориентировочном увеличении себестоимости строительства, а не о гарантированном повышении цены для покупателя.

На конечную стоимость влияют также цена земельного участка, класс жилого комплекса, темпы строительства, спрос и коммерческая политика застройщика.

Обязательно ли покупать парковочное место ради безопасности

Наличие подземной парковки не означает, что она автоматически соответствует всем требованиям к укрытию. Поэтому перед покупкой квартиры стоит проверить, предусмотрено ли в доме защищенное пространство, каков его статус и смогут ли жильцы беспрепятственно попасть туда во время воздушной тревоги.

Особенно важно выяснить, имеет ли парковка двойное назначение и какие правила ее использования действуют для жильцов. Если парковочные места принадлежат отдельным владельцам, в жилом комплексе должны быть урегулированы вопросы доступа людей к защитной зоне.

Для покупателей без автомобиля более практичным решением может стать квартира в доме с отдельным укрытием, доступным для всех жильцов. Это позволяет не тратить дополнительные средства на парковочное место только ради возможности укрыться во время опасности.

Также стоит оценить расстояние от квартиры до укрытия, наличие аварийных выходов, вентиляции, резервного питания и условий для длительного пребывания людей.

Что проверить перед покупкой жилья

При выборе квартиры важно оценивать не только рекламные заявления застройщика о безопасности, но и фактические характеристики дома. Перед заключением сделки стоит уточнить несколько моментов:

Статус укрытия. Выясните, соответствует ли помещение назначению защитного сооружения и предусмотрено ли оно проектной документацией.

Доступ для жильцов. Проверьте, можно ли попасть в укрытие без приобретения парковочного места и не ограничен ли доступ во время тревоги.

Инженерное оборудование. Узнайте о вентиляции, резервном электропитании, аварийных выходах и других системах.

Дополнительные платежи. Уточните стоимость содержания паркинга, охраны, освещения и вентиляции, если планируете приобрести парковочное место.

Документы. Проверьте проектную документацию, статус помещения и условия его использования.

В итоге безопасность жилья может потребовать дополнительных затрат, но покупка парковочного места не всегда является обязательным условием доступа к убежищу.

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