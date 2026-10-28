Укриття в будинку. Фото: Новини.LIVE

Під час купівлі квартири українці дедалі частіше звертають увагу не лише на площу, поверх і розташування, а й на можливість швидко дістатися до укриття. У новобудовах додатковою перевагою стає підземний паркінг, який за певних умов може виконувати захисну функцію. Однак таке рішення здатне суттєво збільшити бюджет на придбання житла.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані ЛУН.

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Скільки коштує паркомісце в новобудові у 2026 році

Підземний паркінг у сучасному житловому комплексі може бути не лише місцем для автомобіля, а й простором, куди мешканці спускаються під час повітряної тривоги. Водночас можливість використовувати його як укриття залежить від конструкції, обладнання та відповідності встановленим вимогам.

За даними ЛУН станом на жовтень, медіанні стартові ціни на паркомісця в новобудовах суттєво відрізняються залежно від міста. Зокрема, у Києві вони становлять близько 21 200 доларів, у Дніпрі — 20 000 доларів, в Одесі та Рівному — по 19 500 доларів, а у Львові — 17 700 доларів.

Серед інших міст ціни такі:

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Полтава — 28 000 доларів;

Вінниця — 19 400 доларів;

Черкаси — 19 400 доларів;

Івано-Франківськ — 16 600 доларів;

Житомир — 16 500 доларів;

Хмельницький — 13 900 доларів;

Ужгород — 13 600 доларів;

Луцьк — 11 800 доларів;

Харків — 7 240 доларів.

Це медіанні стартові ціни, а не остаточна вартість кожного об'єкта. Ціна конкретного паркомісця залежить від розташування комплексу, площі, поверху паркінгу та умов продажу.

Таким чином, купівля квартири разом із паркомісцем може вимагати додаткового бюджету в десятки тисяч доларів. Для покупців, які не мають автомобіля, важливо з'ясувати, чи можна користуватися захисним простором житлового комплексу без придбання окремого машиномісця.

На скільки укриття може збільшити вартість квартири

Ще один фактор, який впливає на вартість житла, — облаштування повноцінного укриття. Його будівництво потребує додаткових витрат на конструкції, інженерні системи, вентиляцію, електропостачання та інші елементи, необхідні для безпечного перебування людей.

За оцінкою, наведеною у матеріалі Delo, додаткові витрати на будівництво можуть становити близько 1 500–2 000 грн на квадратний метр житла. Якщо застосувати цей орієнтир до квартир різної площі, отримаємо такі суми:

квартира площею 40 кв. м — 60 000–80 000 грн;

квартира площею 60 кв. м — 90 000–120 000 грн;

квартира площею 80 кв. м — 120 000–160 000 грн.

Водночас ці цифри не означають, що кожна квартира з укриттям автоматично коштуватиме на відповідну суму дорожче. Йдеться про орієнтовне збільшення собівартості будівництва, а не про гарантоване підвищення ціни для покупця.

На кінцеву вартість впливають також ціна земельної ділянки, клас житлового комплексу, темпи будівництва, попит і комерційна політика забудовника.

Чи обов'язково купувати паркомісце заради безпеки

Наявність підземного паркінгу не означає, що він автоматично відповідає всім вимогам до укриття. Тому перед купівлею квартири варто перевірити, чи передбачений у будинку захищений простір, який його статус та чи зможуть мешканці безперешкодно потрапити туди під час повітряної тривоги.

Особливо важливо з'ясувати, чи має паркінг подвійне призначення та які правила його використання діють для мешканців. Якщо машиномісця належать окремим власникам, у житловому комплексі мають бути врегульовані питання доступу людей до захисної зони.

Для покупців без автомобіля практичнішим рішенням може стати квартира в будинку з окремим укриттям, доступним для всіх мешканців. Це дає змогу не витрачати додаткові кошти на паркомісце лише заради можливості сховатися під час небезпеки.

Також варто оцінити відстань від квартири до укриття, наявність аварійних виходів, вентиляції, резервного живлення та умов для тривалого перебування людей.

Що перевірити перед купівлею житла

Під час вибору квартири важливо оцінювати не лише рекламні заяви забудовника про безпеку, а й фактичні характеристики будинку. Перед укладанням угоди варто уточнити кілька моментів:

Статус укриття. З'ясуйте, чи відповідає приміщення призначенню захисної споруди та чи передбачене воно проєктною документацією.

Доступ для мешканців. Перевірте, чи можна потрапити до укриття без придбання паркомісця та чи не обмежений доступ під час тривоги.

Інженерне обладнання. Дізнайтеся про вентиляцію, резервне електроживлення, аварійні виходи та інші системи.

Додаткові платежі. Уточніть вартість утримання паркінгу, охорони, освітлення та вентиляції, якщо плануєте купувати машиномісце.

Документи. Перевірте проєктну документацію, статус приміщення та умови його використання.

У підсумку безпека житла може потребувати додаткових витрат, але купівля паркомісця не завжди є обов'язковою умовою доступу до укриття.

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