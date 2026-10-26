Старый многоквартирный дом. Фото: Новини.LIVE

Квартиры в домах 1960–1980-х годов остаются одним из самых доступных вариантов на вторичном рынке, однако низкая цена уже не гарантирует быстрой продажи. Покупатели оценивают не только стоимость квадратного метра, но и состояние коммуникаций, затраты на ремонт, энергоэффективность и перспективы содержания дома. Из-за этого разница в стоимости старого и более современного жилья может увеличиваться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статистику ЛУН.

Реклама

Сколько стоит квадратный метр в старых и более новых домах

На вторичном рынке Киева стоимость жилья существенно зависит от года постройки. По данным, обнародованным в октябре 2026 года, ориентировочная цена квадратного метра в хрущевках составляла 1 330 долларов, в панельных домах 1969–1991 годов — 1 390 долларов, а в домах, построенных после 2010 года, — около 1 640 долларов.

Разница между хрущевками и более современными домами составляет примерно 310 долларов за квадратный метр. Для квартиры площадью 40 квадратных метров это соответствовало бы разнице в 12 400 долларов при условии одинаковой площади и сопоставимых ценовых показателей.

В то же время это ориентиры для киевского рынка, а не универсальные цены для всей Украины. На стоимость влияют район, транспортная доступность, состояние квартиры, этаж и характеристики конкретного дома.

Читайте также:

Почему покупатели обращают внимание на год постройки

Возраст дома важен не сам по себе. Покупателей прежде всего интересует, какие расходы могут возникнуть после приобретения квартиры и не придется ли дополнительно вкладывать значительные суммы в ремонт.

В домах 1960–1980-х годов могут быть изношены внутренние коммуникации, устаревшая электропроводка, проблемы с крышей, подвалом или системой отопления. Если дом давно не ремонтировали, будущие расходы могут касаться не только квартиры, но и общего имущества, содержание которого требует участия совладельцев.

Еще один фактор — планировка. Небольшие кухни, смежные комнаты, ограниченное пространство санузла и отсутствие лифта в отдельных домах могут быть существенными недостатками для семей с детьми или людей, которым важна доступность жилья.

Более современные дома также не лишены проблем. Перед покупкой необходимо проверять качество строительства, состояние инженерных систем, документы и расходы на содержание. Сам год ввода в эксплуатацию не гарантирует, что жилье будет более комфортным или выгодным.

Чем старый жилой фонд уступает более новой вторичной недвижимости

Квартиры в домах, построенных после 2010 года, могут привлекать покупателей более современными планировками, лучшей организацией общих зон и наличием парковок. Если в доме исправные инженерные системы, резервное электроснабжение и должным образом обустроенная территория, это также может повлиять на его конкурентоспособность.

Важную роль играет возможность заселиться без длительного ремонта. Квартира в старом доме может стоить дешевле на этапе покупки, но после замены сантехники, электропроводки, окон и проведения отделочных работ общие расходы существенно возрастут.

Именно поэтому покупатели все чаще сравнивают не только цену квадратного метра, но и полный бюджет приобретения жилья. В него входят стоимость квартиры, ремонт, мебель, техника и будущие расходы на содержание.

Однако более новая вторичка не всегда выигрывает по цене или расположению. Квартира в старом доме рядом с метро, учебными заведениями и магазинами может оказаться более привлекательной, чем жилье в более новом комплексе на окраине. Поэтому спрос зависит от сочетания характеристик, а не только от года постройки.

Продолжат ли дешеветь квартиры в домах 1960–1980-х годов

Сам по себе возраст дома не означает неизбежного снижения цены. Старый жилой фонд остается важной частью вторичного рынка, а его доступность может поддерживать спрос среди покупателей с ограниченным бюджетом.

В то же время квартиры с изношенными коммуникациями, устаревшим ремонтом и проблемами самого дома могут потребовать более длительных переговоров. Если поблизости есть альтернативные варианты, покупатель может выбрать жилье, которое потребует меньших вложений после приобретения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за какие нарушения владельцам частных домов грозят штрафы. Владельцам недвижимости важно учитывать не только стоимость жилья, но и возможные расходы на его содержание. Соблюдение установленных требований поможет избежать дополнительных финансовых потерь.

Также Новини.LIVE сообщали, как правильно торговаться за квартиру и сэкономить тысячи долларов. При покупке жилья стоит оценивать не только цену в объявлении, но и техническое состояние квартиры, а также возможные расходы на ремонт. Обоснованный торг может помочь покупателю сократить расходы на приобретение недвижимости.