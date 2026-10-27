Мужчина укладывает пол. Фото: magnific.com

Ламинат привлекает доступной ценой и простотой укладки, но имеет слабое место — чувствительность к влаге. Из-за этого пол может разбухать, а поврежденные панели приходится менять. Альтернативой становится виниловое покрытие, которое не боится воды и подходит для разных комнат. Однако перед ремонтом важно сравнить долговечность материалов и затраты на их обслуживание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Kertvar.hu.

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Чем заменить ламинат в квартире

Одной из альтернатив ламинату является виниловый пол, в частности SPC-покрытие с жесткой основой. Оно может имитировать натуральное дерево, имеет защитный верхний слой и, как правило, не повреждается при обычном контакте с водой. Благодаря этому такой материал можно рассматривать для кухни, прихожей и других помещений, где пол часто намокает.

Виниловое покрытие также может быть удобным при ремонте, поскольку отдельные виды монтируются с помощью замковой системы. Однако основа пола должна быть ровной: неровности могут привести к деформации панелей или повреждению замков.

Еще одно преимущество — простота ухода. Для очистки обычно достаточно регулярной уборки и влажного протирания в соответствии с рекомендациями производителя.

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Какое покрытие служит дольше ламината

Срок службы зависит от класса материала, интенсивности использования и качества укладки. Поэтому не каждая альтернатива автоматически будет более долговечной, чем качественный ламинат.

Виниловое и SPC-покрытие отличаются устойчивостью к влаге, но могут поцарапаться, а поврежденный верхний слой не всегда можно восстановить. Если покрытие износилось, отдельные панели или весь пол придется заменить.

Керамическая плитка — еще один вариант для тех, кто хочет получить устойчивую к воде и износу поверхность. При правильной укладке она может служить много лет, однако требует подготовленного основания, а ремонт треснувшей плитки может быть сложнее.

Паркетная доска подходит тем, кто предпочитает натуральное дерево. Ее преимущество заключается в возможности восстановления поверхности, если толщина верхнего слоя это позволяет. В то же время древесина более чувствительна к влаге, поэтому для кухни или ванной комнаты такой вариант нужно выбирать особенно осторожно.

Что учесть перед заменой пола

Перед покупкой нового покрытия стоит оценить не только цену за квадратный метр. Расходы на ремонт также включают подготовку основания, монтаж, плинтусы и дополнительные материалы.

При выборе важно обратить внимание на следующие характеристики:

Устойчивость к воде. Для кухни и прихожей стоит рассматривать покрытие, соответствующее условиям эксплуатации этих помещений.

Износостойкость. В коридоре пол подвергается большей нагрузке из-за песка, грязи и постоянного движения.

Возможность ремонта. Деревянный пол при определенных условиях можно восстановить, тогда как винил и ламинат обычно требуют замены поврежденных элементов.

Стоимость укладки. Даже доступный по цене материал может оказаться дороже после подготовки основания и оплаты работ.

Совместимость с теплым полом. Перед укладкой необходимо проверить рекомендации производителя.

Если главная проблема ламината — влага, стоит рассмотреть виниловое или SPC-покрытие. Для помещений, где важны износостойкость и длительный срок службы, подойдет и керамическая плитка.

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