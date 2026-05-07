Долги за коммуналку: в каких случаях могут перейти новому владельцу жилья

Люди с документами и деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

После покупки жилья многие сталкиваются с требованиями оплатить старые долги. На практике это один из самых распространенных конфликтов между новыми владельцами и коммунальными службами. Законодательство четко определяет базовое правило, но оставляет пространство для исключений.

Именно из-за них и возникают риски, которые следует предусмотреть еще до подписания договора, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Бачинский и партнеры".

Переходят ли долги за коммунальные услуги

Общее правило простое: долги не переходят автоматически. Платить должен тот, кто пользовался услугами. Юристы отмечают, что судебная практика это подтверждает — новый владелец не отвечает за газ, воду или электроэнергию, потребленные ранее.

Исключение только одно — если вы добровольно согласились взять этот долг на себя, подписав соответствующий пункт в договоре купли-продажи.

Когда долги могут перейти новому владельцу

Есть несколько ситуаций, когда риск становится реальным:

Читайте также:

В договоре указана обязанность погасить долги. В акте приема-передачи зафиксировано наличие задолженности. Стороны устно договорились, но это подтверждено документами или перепиской.

Без таких условий требования коммунальных служб к новому владельцу являются неправомерными.

Также стоит быть внимательными с ОСМД — иногда внутренние уставы пытаются "перевесить" взносы на нового владельца, но это тоже можно и нужно оспаривать.

Как проверить долги перед покупкой жилья

Перед сделкой стоит потратить время на проверку. Прежде всего — загляните в Государственный реестр вещных прав и Единый реестр должников. Если на владельце "висит" исполнительное производство, это тревожный звоночек.

Также надо требовать от продавца свежие справки об отсутствии задолженности от каждого поставщика услуг и зафиксировать показатели счетчиков в акте приема-передачи имущества на день сделки.

Что делать с долгами предыдущего владельца после покупки

Если после сделки приходят счета за старые долги не стоит их оплачивать сразу. Напишите официальное обращение к поставщику услуг (облэнерго, водоканалу и т.д.), приложите копию договора и акта приема-передачи.

Требуйте заключить новый договор на ваше имя с "нулевым" балансом.

Коммунальщики не имеют права отказывать вам в предоставлении услуг из-за грехов предыдущего хозяина.

Если поставщик игнорирует закон и продолжает слать угрозы об отключении, единственный путь — в суд. Вы можете подать иск о признании задолженности не принадлежащей вам, или требовать от предыдущего владельца компенсировать расходы, если вы уже что-то оплатили под давлением.

Как сообщали Новини.LIVE, наличие записи об обременении в Госреестре часто вызывает у владельцев жилья настоящую панику и страх безвозвратной потери имущества. На практике же такую отметку не стоит воспринимать как приговор, хотя она и служит сигналом для срочного разбора юридических "хвостов", чтобы восстановить полное право распоряжаться квартирой.

Также Новини.LIVE рассказывали, как быстро проверить наличие налогового долга на недвижимость. Ведь дистанционный мониторинг не только высвобождает кучу времени, но и помогает вовремя выявить недоплату, позволяя закрыть вопрос до того, как начислят пеню или штраф.