Налог на недвижимость: где украинцам проверить, есть ли задолженность

Женщина держит гривны. Фото: Новини.LIVE

Владельцы недвижимости в Украине все реже ходят в налоговые. Большинство проверок уже перешло в онлайн, и это действительно экономит время. К тому же цифровые сервисы позволяют быстро заметить долг и не довести ситуацию до штрафов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как проверить налог буквально за несколько минут.

Как проверить налог на недвижимость через Электронный кабинет

Самую полную картину официальный портал Государственной налоговой службы. Для входа в Электронный кабинет вам понадобится только "Дія.Підпис" или BankID — никаких очередей и сложных паролей.

Внутри кабинета ищите раздел "Состояние расчетов с бюджетом", где красным цветом обычно подсвечиваются суммы, которые вы "упустили". Это максимально подробный отчет, где история платежей за последние годы.

Если вы хотите понять, за что именно начислена сумма, загляните во вкладку "ЭК для граждан", советуют в ГНС в Ривненской области. Именно там хранятся цифровые копии НУР (налоговых уведомлений-решений), которые раньше присылали по почте.

Читайте также:

В 2026 году такой электронный документ имеет полную юридическую силу. Вы можете сразу загрузить готовую квитанцию с правильными реквизитами, что исключает ошибку при ручном вводе данных в банковском приложении.

Можно ли проверить налог на недвижимость в Дії

В государственном приложении "Дія" также доступна базовая информация о налоговых долгах. Данные менее детализированы, но позволяют быстро понять, есть ли задолженность.

Для получения детальной расшифровки начислений система все равно может перенаправить вас в профильный кабинет плательщика.

Как проверить налоговый долг через телефон

Для быстрого доступа подойдет мобильное приложение "Моя налоговая". После авторизации во вкладке с данными пользователя отображается полная информация о состоянии расчетов.

Также не забывайте о чат-боте InfoTAX в Telegram и Viber: после быстрой авторизации он показывает актуальное состояние налогов и будет присылать push-уведомления о новых начислениях. Это один из самых быстрых способов получить информацию без установки дополнительных сервисов.

Что еще нужно знать о налогах

Украинский рынок недвижимости остается преимущественно в тени из-за непомерно высокой налоговой нагрузки на владельцев квартир, отметила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE.

Сейчас арендодатели должны отдавать государству 23% от своей прибыли, что, по словам депутата, совершенно не стимулирует их к легализации.

"Люди сегодня не готовы платить такие суммы", — подчеркивает глава профильного комитета, отмечая, что при таких условиях государству не стоит давить на рынок.

Официальные цифры только подтверждают критическую ситуацию: всего девятьсот украинцев официально задекларировали такой доход, что выглядит абсурдно на фоне реальных масштабов аренды. Вместо карательных методов власти предлагают ввести адекватные ставки, поскольку, как предостерегает Шуляк, "как только начинается регулирование, оно точно не приведет к хорошим результатам".

Она уверена, что именно переход к либеральной рыночной модели, где юридическая защита станет выгоднее сокрытия доходов, может стать реальным выходом из тупика.

