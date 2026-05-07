Борги за комуналку: в яких випадках можуть перейти новому власнику житла

Після купівлі житла багато хто стикається з вимогами оплатити старі борги. На практиці це один із найпоширеніших конфліктів між новими власниками та комунальними службами. Законодавство чітко визначає базове правило але залишає простір для винятків.

Саме через них і виникають ризики, які варто передбачити ще до підписання договору, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Бачинський та партнери".

Чи переходять борги за комунальні послуги

Загальне правило просте: борги не переходять автоматично. Платити має той, хто користувався послугами. Юристи наголошують, що судова практика це підтверджує — новий власник не відповідає за газ, воду чи електроенергію, спожиті раніше.

Виняток лише один — якщо ви добровільно погодилися взяти цей борг на себе, підписавши відповідний пункт у договорі купівлі-продажу.

Коли борги можуть перейти новому власнику

Є кілька ситуацій коли ризик стає реальним:

У договорі зазначено обов’язок погасити борги. В акті прийому-передачі зафіксовано наявність заборгованості. Сторони усно домовились, але це підтверджено документами або листуванням.

Без таких умов вимоги комунальних служб до нового власника є неправомірними.

Також варто бути уважними з ОСББ — іноді внутрішні статути намагаються "перевісити" внески на нового власника, але це теж можна і треба оскаржувати.

Як перевірити борги перед купівлею житла

Перед угодою варто витратити час на перевірку. Найперше — зазирніть у Державний реєстр речових прав та Єдиний реєстр боржників. Якщо на власникові "висить" виконавче провадження, це тривожний дзвіночок.

Також треба вимагати від продавця свіжі довідки про відсутність заборгованості від кожного постачальника послуг та зафіксувати показники лічильників у акті прийому-передачі майна на день угоди.

Що робити з боргами попереднього власника після купівлі

Якщо після угоди приходять рахунки за старі борги не варто їх оплачувати одразу. Напишіть офіційне звернення до постачальника послуг (обленерго, водоканалу тощо), додайте копію договору та акта прийому-передачі.

Вимагайте укласти новий договір на ваше ім’я з "нульовим" балансом.

Комунальники не мають права відмовляти вам у наданні послуг через гріхи попереднього господаря.

Якщо постачальник ігнорує закон і продовжує слати погрози про відключення, єдиний шлях — до суду. Ви можете подати позов про визнання заборгованості такою, що не належить вам, або вимагати від попереднього власника компенсувати витрати, якщо ви вже щось сплатили під тиском.

