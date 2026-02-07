Ипотека в Украине исчезла — Гетманцев рассказал о новой государственной программе жилищного кредитования

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Система жилищного кредитования в Украине остается почти недоступной для большинства граждан. А популярная программа "єОселя" имеет положительный имидж, но ее реальный масштаб очень ограничен.

Как признал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE, нынешние инструменты не решают проблему жилья.

"Мы очень поддерживаем программу "єОселя", но единственная ее проблема в том, что она не работает", — отметил он.

За все время существования программы выдано около 20 тысяч кредитов, что не соответствует реальным потребностям общества.

До полномасштабной войны более миллиона украинских семей нуждались в собственном жилье. После начала боевых действий количество людей без дома значительно возросло из-за появления миллионов переселенцев и потери жилья многими гражданами.

Какой будет новая программа ипотеки в Украине

Правительство работает над долгосрочной моделью кредитования, которая должна привлечь не только бюджетные средства. По словам Гетманцева, ключевую роль должны сыграть финансовые инструменты и международная поддержка.

Планируется использование нескольких источников финансирования:

банковские кредиты;

фондовый рынок;

средства международных партнеров;

частичное бюджетное финансирование.

"Мы сейчас создаем долгосрочную программу ипотечного кредитования жилья, которая станет движущей силой развития фондового рынка", — пояснил политик.

По оценкам властей, государственный бюджет самостоятельно не способен покрыть потребность в жилищном кредитовании, поскольку необходимые расходы могут превысить триллион гривен.

Кому планируют предоставить доступ к доступной ипотеке

Будущая программа будет ориентироваться на социально важные категории граждан. Речь идет не только о поддержке рынка жилья, но и о стимулировании возвращения людей в Украину.

В первую очередь рассматриваются следующие группы:

учителя и медицинские работники;

внутренне перемещенные лица;

многодетные семьи;

граждане, которые потеряли жилье из-за войны.

"У нас нет ипотеки как вида кредитования. Возможно, какие-то сделки существуют, но в масштабах экономики это меньше процента от ВВП", — подчеркнул Гетманцев.

Как местные власти повлияют на жилищную реформу

Важную роль в реализации программы будут играть органы местного самоуправления. Именно они будут отвечать за выделение земельных участков для строительства и прозрачность процедур.

"Программа не поедет, если выделение земельных участков будет сопровождаться взятками", — подчеркнул он.

По словам депутата, новая система также должна способствовать детенизации строительной отрасли.

Ожидается, что окончательные условия кредитования представят после завершения расчетов и согласования финансовых механизмов.

Гетманцев уверяет, что запуск программы станет одним из ключевых шагов восстановления жилищного рынка страны.

Как сообщалось, более 22 тысяч украинских семей смогли приобрести собственное жилье за годы действия государственной программы "єОселя". А общий портфель кредитования достиг 40 миллиардов гривен.

Также мы рассказывали, сколько нужно зарабатывать, чтобы оформить ипотеку по єОселя.