Ипотека по єОселе — какие дополнительные расходы надо учесть при оформлении

Государственная программа "єОселя" уже несколько лет остается одним из немногих реальных способов приобрести жилье в ипотеку на приемлемых условиях. Ставка 3% для льготных категорий и 7% для других выглядит привлекательно, однако конечная сумма расходов не ограничивается только процентами по кредиту.

Ипотека по программе "єОселя" оформляется по стандартным банковским правилам, указано на сайте оператора программы "Укрфинжитла". Это означает, что большинство сопутствующих расходов возлагаются на покупателя жилья. Они не скрыты, но часто недооцениваются на этапе планирования бюджета.

Сразу готовьтесь к тому, что банк возьмет свою комиссию за выдачу кредита. Обычно это 1% от суммы займа. Кажется, что немного, но если вы берете 2 миллиона, то 20 тысяч гривен нужно отдать просто при оформлении.

Вот краткий перечень того, что обычно забирает больше всего средств на старте:

Банковская комиссия — разово 1% от суммы кредита. Оценка имущества — услуги независимого эксперта (от 2 000 до 5 000 грн). Пенсионный фонд — обязательный государственный сбор 1% от стоимости всей квартиры. Услуги нотариуса — оформление договоров и выписки из реестров (сумма зависит от региона и аппетитов специалиста).

Страхование жилья при ипотеке єОселя

Страхование объекта ипотеки является обязательным условием на весь период выплат. Без действующего страхового полиса банк не подпишет договор.

Базовые условия страхования:

0,25% от полной стоимости жилья в год;

около 1,25% с учетом военных рисков.

Платеж ежегодный и повторяется на протяжении всего срока кредита. С годами именно страхование становится одной из наиболее ощутимых сопутствующих расходов.

Оценка недвижимости для єОселя

Перед тем как банк окончательно согласует кредит, придется заказать независимую оценку жилья. Она нужна для подтверждения рыночной стоимости объекта и соответствия условиям программы.

Это разовая процедура, без которой ипотеку просто не оформят. Расходы на оценщика обычно фиксированные и не зависят от банка.

Нотариальные расходы при оформлении єОселя

Отдельный блок расходов связан с нотариусом. Нотариус — это отдельная статья бюджета. Вам придется оплатить не только договор купли-продажи, но и договор ипотеки и регистрацию обременений (чтобы квартиру нельзя было продать без ведома банка).

На практике все эти бумаги вместе с услугами нотариуса могут стоить от 12 000 до 30 000 гривен. Часть нотариальных расходов покупатель может поделить с продавцом, но на практике именно заемщик несет основную финансовую нагрузку.

Отметим, кредитом по єОселе уже воспользовались 7% украинцев, тогда как еще 41% изъявили намерение оформить заем впоследствии. Также мы рассказывали, что єОселя не только помогает покупателям, но и позволяет владельцам жилья существенно расширить круг клиентов и ускорить продажу недвижимости.