Оля Полякова на интервью. Фото: кадр из видео/YouTube RAMINA

Украинская певица Оля Полякова снимает квартиру в Великобритании за 2 300 фунтов стерлингов в месяц, что составляет около 140 тысяч гривен. При этом жилье артистки не похоже на роскошные апартаменты. В нем обычная мебель, старая кухонная плита и постельное белье с изображением жирафов, которое звезда привезла из общежития своей дочери.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью Оли Поляковой журналистке Рамине Эсхакзай.

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Сколько стоит аренда квартиры Поляковой в Лондоне

За арендованное жилье в британской столице певица ежемесячно платит 2 300 фунтов стерлингов. В пересчете это около 140 тысяч гривен. Коммунальные услуги в эту сумму не входят, поэтому фактические расходы на проживание выше.

Также Полякова рассказывала о местном налоге Council Tax. По ее словам, благодаря специальной программе поддержки она освобождена от его уплаты.

Как выглядит квартира Оли Поляковой

В гостиной стоит большой серый диван, стеклянный журнальный столик и обеденный стол с двумя стульями. Также в квартире есть небольшой балкон.

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Серый диван с журнальным столиком. Фото: RAMINA/YouTube

Спальня обставлена кроватью, шкафом и туалетным столиком с косметикой. Однако больше всего внимания привлекает постельное белье с изображением жирафов. Певица объяснила, что забрала его из лондонского общежития своей старшей дочери Маши.

Постельное белье с жирафами. Фото: RAMINA/YouTube

Кухня в квартире компактная, с деревянными шкафчиками и окном, о котором артистка давно мечтала. Среди бытовой техники есть кофемашина, стиральная машина и холодильник.

Кухонная плита Олии Поялковой. Фото: RAMINA/YouTube

В то же время кухонная плита не произвела на Полякову положительного впечатления. Артистка назвала её «допотопной», а саму бытовую технику охарактеризовала как старую.

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