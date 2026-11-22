Дети играют на игровой площадке. Фото: УНИАН

Стоимость жилья в Украине продолжает расти, причем новостройки дорожают быстрее, чем квартиры на вторичном рынке. За год разница уже превысила 20%, а всего за один квартал цены снова пошли вверх. Государственная статистика показывает, насколько больше теперь приходится платить за недвижимость.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

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Как изменились цены на жилье в Украине

По данным Госстата, в третьем квартале 2026 года, то есть с июля по сентябрь, жилая недвижимость в Украине подорожала на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наибольший рост зафиксировали на первичном рынке. Цены на новое жилье выросли на 23,6% за год. В то же время квартиры и дома на вторичном рынке подорожали на 20,5%.

Если сравнивать третий квартал с предыдущим, то общая стоимость жилья выросла еще на 2,7%. Таким образом, тенденция к подорожанию сохраняется не только в годовом исчислении, но и в течение последних месяцев.

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Почему изменилась статистика цен на недвижимость

Важно учитывать, что в 2026 году Госстат обновил методологию расчета индекса цен на жилье. Теперь статистическое наблюдение охватывает все территориальные общины Украины, в частности крупные города, поселки и села.

Кроме того, при расчетах учитываются не только квартиры, но и частные жилые дома. Отдельные показатели формируются для первичного и вторичного рынков.

Еще одно изменение касается источников информации. Для расчета индекса используются цены предложений о продаже квартир и жилых домов с платформы OLX. Это позволяет учитывать более широкий массив объявлений о продаже недвижимости.

Таким образом, новые показатели дают более полное представление о ситуации на украинском рынке жилья, поскольку охватывают больше типов недвижимости и населенных пунктов.

В то же время индекс цен показывает динамику стоимости, а не конкретную сумму, за которую можно приобрести квартиру или дом в определенном городе. Поэтому покупателям стоит учитывать также региональные различия, тип недвижимости и состояние конкретного объекта.

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