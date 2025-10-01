Видео
Цены удивили — сколько стоят квартиры на первичке Киева

Дата публикации 1 октября 2025 11:22
Цены на квартиры на первичном рынке Киева — где выгодно купить в октябре 2025 года
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На начало октября 2025 года средняя цена на первичном рынке недвижимости в Киеве формирует новую картину спроса и предложения. Квадратный метр в жилье эконом-класса стоит 40 000 грн, в комфорте — 47 000 грн, а бизнес-класс оценивается в 72 000 грн.

По данным портала ЛУН, за последние шесть месяцев эконом- и бизнес-классы подешевели на 4% и 3% соответственно, а комфорт вырос на 5%.

Цены удивили — сколько стоят квартиры на первичке Киева - фото 1
Цены на первичке в Киеве. Графика: ЛУН

Где квартиры в Киеве самые дорогие

Лидером по стоимости квадратного метра традиционно остается Печерский район. Здесь застройщики просят в среднем 2 730 долл. за кв. м, что более чем в два раза дороже, чем в большинстве других локаций. Этот сегмент ориентирован на премиум и бизнес-класс, где покупатели платят не только за жилье, но и за статус района и инфраструктуру.

Высокими остаются и цены в Шевченковском районе — 1 710 долл./кв. м, а также в Подольском — 1 660 долл./кв. м. Это территории с исторической архитектурой, транспортными узлами и развитой культурной инфраструктурой, которые всегда привлекали инвесторов.

Где квартиры в Киеве самые дешевые

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе — всего 890 долл./кв. м. Это на противоположном полюсе от Печерска, ведь жилье здесь позиционируется преимущественно в сегменте эконом и комфорт, где спрос формируют молодые семьи и покупатели первого жилья.

Несколько дороже стоит жилье в Дарницком (1 030 долл./кв. м) и Днепровском районах (1 050 долл./кв. м). Это спальные районы левого берега, где девелоперы предлагают большие массивы новостроек с акцентом на доступность.

"Новостройки сегодня не только о квадратных метрах. Это прежде всего о другом уровне жизни — от безопасности до современных решений в планировках. Именно этим объясняется интерес даже к отдаленным районам с более низкой ценой", — объясняет младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский.

Средний уровень цен в районах Киева

Умеренные цены наблюдаются в Святошинском — 1 200 долл./кв. м и Оболонском районах — 1 190 долл./кв. м. Они балансируют между доступностью и удобством локации.

В Соломенском (1 270 долл./кв. м) и Голосеевском (1 310 долл./кв. м) стоимость немного выше, но они выигрывают благодаря близости к центру и перспективам развития.

Таким образом, цена квадратного метра на первичке Киеве колеблется от 890 долл. в самых дешевых районах до 2 730 долл. в самых дорогих.

 

Цены удивили — сколько стоят квартиры на первичке Киева - фото 2
Цены от застройщиков в Киеве. Графика: ЛУН

Что означают эти колебания

Рынок показал неравномерные изменения, однако именно комфорт-класс выглядит наиболее стабильным и перспективным.

"Спрос в 2025 году становится более избирательным. Люди понимают, что даже в более доступном сегменте стоит ориентироваться не только на цену, но и на качество и доверие к застройщику", — добавляет Насиковский.

В ближайшие месяцы ожидается стабилизация с незначительными колебаниями в пределах нескольких процентов. Комфорт-класс будет сохранять лидерство, а эконом будет зависеть от доступности кредитования. Бизнес и премиум останутся нишевыми, но важными для инвесторов.

Как сообщалось, земельный участок под многоквартирным домом — это актив, который должен приносить жильцам безопасность и прибыль, а не просто функционировать как придомовая территория. Однако его юридическое оформление часто сталкивается со значительными проблемами и осложнениями.

Также отметим, что документальное подтверждение права собственности на недвижимость или землю является критически важным. Без официальных документов ни одна операция с имуществом, будь то продажа, наследство или новое строительство, не будет законной.

Киев недвижимость цены на квартиры застройщики купить жилье в Киеве
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
