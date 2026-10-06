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Главная Рынок недвижимости Квартиры в ЕС подорожали на 16%: где украинцам лучше не покупать жилье

Квартиры в ЕС подорожали на 16%: где украинцам лучше не покупать жилье

Ua ru
6 октября 2026 15:10
Цены на квартиры в Европе выросли на 16%: где жилье подорожало больше всего
Цены на квартиры в Европе выросли на 16%: где жилье подорожало больше всего

Жилье в Европе продолжает дорожать, причем в некоторых странах цены растут двузначными темпами. Во втором квартале 2026 года недвижимость в ЕС подорожала на 4,7% за год, а в Португалии и Болгарии — более чем на 15%. Для украинцев, проживающих в Европе или планирующих приобрести там жилье, разница между странами может существенно повлиять на бюджет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

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Где жилье в Европе дорожает быстрее всего

Во втором квартале 2026 года цены на жилье в странах ЕС выросли в среднем на 4,7% за год. При этом в некоторых странах квартиры и дома дорожали значительно быстрее:

  • Португалия — 16,5%
  • Болгария — 15,5%
  • Литва — 14,3%
  • Словакия — 13,6%
  • Румыния — 12,1%
  • Венгрия — 10,2%
  • Словения — 9,1%
  • Польша — 6,3%

Наибольший рост зафиксировали в Португалии и Болгарии — там жилье за год подорожало более чем на 15%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составил 4,7%.

Что происходит с жильем в Польше

Для украинцев особый интерес представляет польский рынок недвижимости. Во втором квартале 2026 года жилье в Польше подорожало на 6,3% за год.

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Это выше среднего показателя по ЕС, однако темпы роста значительно ниже, чем в Португалии, Болгарии, Литве или Румынии.

Поэтому покупателю, рассматривающему Польшу в качестве страны для постоянного проживания, при покупке жилья следует особенно внимательно сравнивать цены в конкретных городах. Даже при относительно умеренном общенациональном росте разница между отдельными регионами может быть существенной.

Где жилье в Европе дешевеет

Рост цен наблюдался не во всех странах Европы. В некоторых государствах недвижимость, напротив, подешевела.

Наибольшее снижение зафиксировали в Финляндии — на 2,7%. В Люксембурге жилье подешевело на 2,2%, а во Франции — на 0,8%.

Для украинского покупателя это означает, что европейский рынок не одинаково дорог во всех странах. Если цель — найти жилье по более низкой цене, стоит сравнивать не только популярные направления, но и страны, где цены не растут или демонстрируют спад.

Почему квартиры в Европе дорожают

Одной из причин роста цен остается ограниченное предложение жилья. В ряде стран спрос на квартиры и дома превышает количество доступных объектов.

Кроме того, на рынок влияют доходы населения, условия ипотечного кредитования, демографические изменения и спрос со стороны иностранных покупателей. В туристических странах на цены также влияет интерес к недвижимости для отдыха и аренды.

По данным Euronews, с учетом инфляции реальный рост цен на жилье в ЕС был значительно меньше — около 1,5%.

Что это означает для украинских покупателей

Для украинцев, планирующих приобрести квартиру или дом в Европе, подорожание напрямую влияет на необходимый бюджет. Особенно это заметно в странах, где цены за год выросли на 10–16%.

Например, если объект стоил условные 100 тысяч евро, рост цены на 15% означает, что теперь он будет стоить уже около 115 тысяч евро — без учета налогов, оформления и других расходов на покупку.

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недвижимость цены на квартиры жилье ЕС дом
Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

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