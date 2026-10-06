Ціни на квартири в Європі зросли на 16%: де найбільше подорожчало житло

Житло в Європі продовжує дорожчати, причому в окремих країнах ціни зростають двозначними темпами. У другому кварталі 2026 року нерухомість у ЄС стала дорожчою на 4,7% за рік, а в Португалії та Болгарії — більш ніж на 15%. Для українців, які живуть у Європі або планують придбати там житло, різниця між країнами може суттєво впливати на бюджет.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

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Де житло в Європі дорожчає найшвидше

У другому кварталі 2026 року ціни на житло в країнах ЄС зросли в середньому на 4,7% за рік. Водночас у деяких державах квартири та будинки дорожчали значно швидше:

Португалія — 16,5%

Болгарія — 15,5%

Литва — 14,3%

Словаччина — 13,6%

Румунія — 12,1%

Угорщина — 10,2%

Словенія — 9,1%

Польща — 6,3%

Найбільше зростання зафіксували в Португалії та Болгарії — там житло за рік стало дорожчим більш ніж на 15%. Для порівняння, середній показник по Євросоюзу становив 4,7%.

Що відбувається з житлом у Польщі

Для українців особливий інтерес становить польський ринок нерухомості. У другому кварталі 2026 року житло в Польщі подорожчало на 6,3% за рік.

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Це вище за середній показник по ЄС, однак темпи зростання значно нижчі, ніж у Португалії, Болгарії, Литві чи Румунії.

Тому для покупця, який розглядає Польщу як країну для постійного проживання, купівля житла потребує особливо уважного порівняння цін у конкретних містах. Навіть за відносно помірного загальнонаціонального зростання різниця між окремими регіонами може бути суттєвою.

Де житло в Європі дешевшає

Зростання цін спостерігалося не в усіх країнах Європи. У деяких державах нерухомість, навпаки, подешевшала.

Найбільше зниження зафіксували у Фінляндії — на 2,7%. У Люксембурзі житло стало дешевшим на 2,2%, а у Франції — на 0,8%.

Для українського покупця це означає, що європейський ринок не є однаково дорогим у всіх країнах. Якщо мета — знайти житло за нижчою ціною, варто порівнювати не лише популярні напрямки, а й держави, де ціни не зростають або демонструють спад.

Чому квартири в Європі дорожчають

Однією з причин зростання цін залишається обмежена пропозиція житла. У низці країн попит на квартири та будинки перевищує кількість доступних об'єктів.

Додатково на ринок впливають доходи населення, умови іпотечного кредитування, демографічні зміни та попит з боку іноземних покупців. У туристичних країнах на ціни також впливає інтерес до нерухомості для відпочинку та оренди.

За даними Euronews, якщо врахувати інфляцію, реальне зростання цін на житло в ЄС було значно меншим — близько 1,5%.

Що це означає для українських покупців

Для українців, які планують купувати квартиру чи будинок у Європі, подорожчання безпосередньо впливає на необхідний бюджет. Особливо це помітно в країнах, де ціни за рік зросли на 10–16%.

Наприклад, якщо об'єкт коштував умовні 100 тисяч євро, зростання ціни на 15% означає вже близько 115 тисяч євро — без урахування податків, оформлення та інших витрат на купівлю.

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