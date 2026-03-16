Главная Рынок недвижимости Элитные хрущевки по цене новостроек: сколько стоят старые квартиры

Элитные хрущевки по цене новостроек: сколько стоят старые квартиры

Дата публикации 16 марта 2026 10:50
Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Рынок вторичного жилья в Украине уже несколько лет ведет себя парадоксально. Несмотря на старый жилой фонд и активное строительство новых ЖК, цены на некоторые хрущевки остаются очень высокими. Иногда стоимость маленькой квартиры в пятиэтажке может сравниться с ценой жилья в новостройке.

Именно поэтому все чаще появляются объявления о так называемых "элитных хрущевках", сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста по недвижимости Владимира Копотя.

Речь идет об обычных квартирах площадью 40-50 квадратных метров, которые продают за более 100 тысяч долларов.

"Как вам элитные хрущевки по цене особняка? Рынок иногда выглядит странно, но логика покупателей все же существует", — отмечает Копоть.

В чем секрет популярности хрущевок

Главный козырь таких домов — локация. Хрущевки строили там, где сегодня уже просто нет свободной земли под застройку. Вы покупаете не просто "бетонную коробку", а право жить в пяти минутах от метро, рядом с парком, проверенной годами школой и больницей. В новых районах на окраинах такую инфраструктуру можно ждать десятилетиями.

Еще один критический момент - безопасность инвестиций. В Украине покупка "первички" до сих пор напоминает лотерею: достроят или заморозят?

"Логика покупателя проста: лучше переплатить за старую квартиру, чем рисковать остаться без жилья", — объясняет Копоть.

Старый дом уже стоит, он понятен, а соседи - это реальные люди, а не призраки из отдела продаж.

К тому же, содержать такую квартиру зачастую дешевле: коммунальные платежи в ОСМД новых комплексов могут "кусаться" значительно сильнее.

Кто покупает хрущевки

По словам эксперта, спрос на такие квартиры формируют несколько категорий покупателей:

  • люди, которые не доверяют новостройкам;
  • покупатели, которые хотят жить ближе к центру;
  • пожилые люди, которые не желают менять район;
  • иностранцы, которые не знают особенностей рынка;
  • семьи, которые привязаны к району и не хотят возить детей в садик из-за пробок.

 

Элитные хрущевки по цене новостроек: сколько стоят старые квартиры - фото 1
Стоимость квартир в Киеве. Графика: ЛУН

Ловушка "дизайнерского ремонта"

Самая большая ошибка — покупать хрущевку из-за красивых фото в объявлении. Продавцы часто пытаются "загримировать" старость свежей краской и ламинатом, чтобы накинуть к цене лишние 30-40 тысяч долларов. Но стоит ли оно того?

"Не стоит переплачивать за чужой ремонт. Через несколько лет он потеряет вид, а изменить его придется за собственные деньги... Не ведитесь на красивые объявления. Элитный ремонт в хрущевке часто является лишь маркетинговой ловушкой", — предостерегает Владимир Копоть.

Покупая такое жилье, вы все равно столкнетесь с низкими потолками, где "давит" пространство, плохой звукоизоляцией и сетями, которые помнят еще молодость ваших бабушек. Большинство этих домов уже давно пересекли свой 50-летний эксплуатационный порог. Поэтому совет здесь один: смотрите на состояние подъезда, крыши и труб, а не на цвет обоев.

Частые вопросы

Многие интересуются, где лучше покупать квартиру, в сталинке или хрущевке. Сегодня побеждает прагматизм.

Хрущевки в хорошем состоянии с обновленными сетями продаются мгновенно из-за доступности. Сталинки с их высокими потолками стали нишевыми: они престижны, но требуют огромных затрат на ремонт и дольше ищут своего покупателя.

Если цель — быстрое заселение и экономия, выбирайте ухоженную хрущевку.

Какие стены запрещено трогать при ремонте в хрущевке

Категорически нельзя сносить внешние и капитальные внутренние стены, которые держат на себе плиты перекрытия. Вмешательство в конструктив угрожает безопасности дома.

Кроме того, самовольные изменения обернутся штрафами до 34 000 грн и серьезными трудностями при продаже или переоформлении недвижимости.

Как сообщалось, тесные балконы хрущевок, где едва можно развернуться, стали настоящим памятником советскому прагматизму с его тотальной экономией пространства. Поскольку такое жилье задумывали как быстрое и бюджетное решение квартирной очереди, архитекторы сознательно жертвовали комфортом жильцов ради максимального упрощения и отсутствия "архитектурных излишеств".

Также мы рассказывали, что в Украине до сих пор эксплуатируются тысячи советских хрущевок, которые в свое время возводили как временное решение жилищной проблемы. Ресурс таких сооружений ограничен: если кирпичные дома рассчитаны максимум на 75 лет, то панельные должны были бы выводиться из эксплуатации уже через полвека.

Катерина Балаева - редактор
Катерина Балаева
