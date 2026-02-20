Жилье для ВПЛ — какую недвижимость правительство предоставит переселенцам

Украинцам объяснили, заберут ли частные квартиры для ВПЛ. Фото: Freepik

В последние дни у украинцев появились опасения, что частное жилье могут изымать в пользу переселенцев. Масла в огонь подливают заголовки о "большой инвентаризации".

Но о вмешательстве в личное имущество граждан речь не идет, заявила глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире Новини.LIVE.

"Если вы переехали с маленьким ребенком за границу, вашу квартиру или дом никто не будет трогать. Это ваша собственность", — подчеркнула она, добавив, что под прицелом ревизоров окажется только то, что и так принадлежит государству или общинам.

Как работает новый механизм по жилью для ВПЛ

Вместо того, чтобы искать свободные метры у людей, правительство решило наконец разобраться с собственным "хозяйством". Оказывается, по всей стране разбросаны тысячи квадратных метров в общежитиях, недостроях и административных зданиях, которые годами стоят пустыми.

Проблема в том, что единой базы этого имущества просто не существовало.

"В наших общинах есть объекты, которые рассеяны по всей стране и не внесены в единую базу. Никто не знает, сколько квадратных метров реально можно использовать", — объясняет Шуляк.

Именно для этого и нужна инвентаризация. Когда громады проведут учет, они смогут передавать эти заброшенные объекты благотворительным фондам и организациям буквально за копейки — 0,01 от арендной ставки.

Те, в свою очередь, за донорские средства сделают там ремонт и создадут достойные условия для переселенцев.

Таким образом частную недвижимость украинцев никто трогать не будет.

"Мы говорим о собственности государства и коммунальной собственности. Никто жилье забирать не будет", — в очередной раз напомнила депутат.

Государство будет искать ресурсы внутри своих "закромов", чтобы наконец систематизировать хаос с коммунальным имуществом и дать людям крышу над головой, не нарушая закон о собственности.

Как сообщалось, вопрос обеспечения ВПЛ крышей над головой до сих пор является критическим для нашей страны. Чтобы расширить жилой фонд, правительство решило передать для расселения людей государственные помещения и объекты, находящиеся под арестом в управлении АРМА.

Также мы рассказывали, что в Украине изменились правила начисления помощи для переселенцев на 2026 год. Теперь части ВПЛ необходимо снова подать заявление, чтобы не потерять право на выплаты для проживания.