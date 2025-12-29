Видео
Главная Рынок недвижимости Жилье для ВПЛ — правительство открыло доступ к новым помещениям

Жилье для ВПЛ — правительство открыло доступ к новым помещениям

Дата публикации 29 декабря 2025 17:31
Жилье для ВПЛ — правительство нашло дополнительные помещения
Проблема жилья для внутренне перемещенных лиц остается одной из самых острых в Украине. Кабинет министров принял решение передать государственную недвижимость и арестованные объекты в управлении АРМА для расселения этой категории граждан.

Речь идет не только о жилых зданиях, но и о помещениях, которые можно быстро адаптировать для проживания, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что государство меняет подход к использованию собственных активов.

"Помещения не должны простаивать, они должны быть эффективно задействованы на пользу людям", — подчеркнула чиновник.

Какие объекты передают для проживания ВПЛ

В первом перечне — 112 помещений в разных регионах страны. Это объекты, которые уже сейчас могут быть использованы или требуют минимального дооборудования.

Среди них:

  • дома совместного проживания;
  • гостиничные помещения;
  • офисные здания;
  • объекты общественного досуга.

По словам Свириденко, это недвижимость, которая находится в собственности государства, в пользовании госорганов и компаний, а также активы, которыми управляет АРМА.

Когда ВПЛ смогут заселиться

До конца января 2026 года все помещения должны быть распределены между органами, ответственными за работу с ВПЛ. После этого начнется подготовка к заселению.

Ожидается, что переселенцы смогут пользоваться новым жильем уже в первом квартале 2026 года. Это позволит частично уменьшить нагрузку на местные бюджеты и временные центры размещения.

Образовательные здания для нужд ВПЛ

Отдельное поручение правительство дало Министерству образования и науки. Речь идет о проверке объектов, которые в течение последнего года не использовались в образовательном процессе. Такие помещения также планируют передать для проживания ВПЛ.

Следующий этап предусматривает расширение перечня доступных объектов. В течение месяца все министерства совместно с государственными компаниями, областными военными администрациями и АРМА должны подать дополнительные предложения. Процесс координирует Министерство экономики.

Отметим, для более чем 3,5 миллиона ВПЛ аренда квартиры превратились в главное препятствие на пути к полноценной жизни в новых городах. Также мы рассказывали, какие изменения ожидаются в выплатах для ВПЛ с 2026 года.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
