Квартиры украинцев, где никто не живет, хотят передать другим — регионы

Квартиры украинцев, где никто не живет, хотят передать другим — регионы

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 14:32
Квартиры украинцев, где годами не живут, могут забрать для соцжилья — какие три региона в списке
Люди среди коробок. Фото: Freepik

В Украине готовят новый подход к обеспечению внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем. Государство планирует использовать недвижимость, которая годами не эксплуатировалась или осталась без наследников. Речь идет не только о квартирах, но и о простаивающих общежитиях и административных зданиях.

Идея заключается в том, чтобы вместо строительства с нуля переоборудовать уже имеющиеся объекты, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития общин и территорий. Перед этим каждое здание будет проверять специальная комиссия, которая оценит техническое состояние и возможность модернизации.

Читайте также:

Какие квартиры без наследников передадут ВПЛ

В перечень потенциального жилья входят:

  • пустые жилые дома на балансе общин;
  • незаселенные общежития;
  • административные помещения, которые не используются;
  • квартиры и дома без наследников.

Пилотный этап стартовал в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. До конца марта планируют обследовать 60-70 объектов и отобрать 10-15 для переоборудования.

Как будет работать проект

Для отобранных зданий подготовят инвестиционные предложения с расчетами расходов и вариантами реконструкции. Один из проектов реализуют при участии международной организации Habitat for Humanity, для других будут искать партнеров.

Полученные данные интегрируют в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ, которую планируют запустить в октябре 2026 года.

Проект базируется на Законе №4080 и предусматривает инвентаризацию государственной и коммунальной недвижимости.

"Мы рассматриваем пилотные проекты по социальному жилью как важные тестовые модели", — отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Также она подчеркнула, что результаты инвентаризации должны быть реализованы на практике, а не остаться формальностью. В случае успеха пилота модель масштабируют на всю страну.

Как сообщалось, именно внутренние переселенцы стали ключевым фактором, диктующим правила на украинском рынке недвижимости. Аренда жилья остается главной преградой для миллионов людей, которые пытаются обустроиться на новом месте, поскольку цены становятся все менее доступными.

Также мы рассказывали, что вопрос ипотечного кредитования остается критическим для ВПЛ, поскольку для большинства это единственный шанс на новое жилье. Впрочем, реальный опыт заемщиков доказывает, что путь к собственной квартире значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
