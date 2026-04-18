Планировка домов времен СССР: зачем в хрущевках делали проходные комнаты

Хрущевка в Киеве.

Архитектура хрущевок до сих пор вызывает недоумение у многих украинцев. Особенно — проходные комнаты, которые сегодня считаются неудобными и устаревшими. Однако для своего времени это решение было не случайным. Оно отражало как экономические условия, так и образ жизни людей.

Главная причина — массовое строительство дешевого жилья, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "The Документалист".

Экономия квадратных метров в хрущевках

Главной задачей советских архитекторов было расселить людей из подвалов и бараков в собственные квартиры максимально быстро. В те времена каждый лишний метр стены или дополнительный коридор считались недопустимым расточительством.

Убрав коридор и сделав одну комнату проходной, государство экономило до 5 квадратных метров на каждом доме. В масштабах страны это позволяло построить на тысячи квартир больше, используя то же количество кирпича и бетона.

Почему приватность не была важной

В советской культуре индивидуальное пространство не считалось приоритетом. Человек считался частью коллектива, а семья — единым целым. Проходная комната выполняла роль гостиной, где все должны были проводить время вместе.

Считалось, что изоляция способствует развитию "эгоизма", поэтому архитектура должна была подталкивать людей к общению. Для тех, кто переезжал из переполненных коммуналок, даже такая квартира казалась пределом мечтаний.

Особенности планировки квартир в СССР

Жизнь тогдашней семьи была очень стандартизированной: люди приходили и уходили примерно в одно время, поэтому проходимость комнаты не создавала большого дискомфорта.

Проходная комната была центром квартиры, где обедали и смотрели телевизор, а спальни предназначались исключительно для сна. Это была четкая логика минимализма: только то, что критически необходимо для выживания и функционирования советского гражданина.

Как перевоспитывали людей через архитектуру

Планировка хрущевок имела и скрытый воспитательный подтекст. Отсутствие частных уголков приучало детей с детства считаться с интересами других членов семьи. Проходная комната становилась местом социализации.

В 2026 году мы боремся за каждый сантиметр приватности, но тогдашняя архитектура успешно выполнила свою задачу: дала крышу над головой миллионам, пусть и ценой нашей возможности побыть наедине.

Что будет с хрущевками в Украине

Проблема устаревшей жилой застройки в украинских мегаполисах ежегодно становится все острее, ведь тысячи сооружений советской эпохи давно исчерпали свой ресурс, отметила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире День.LIVE.

Она подчеркивает, что государство уже вплотную приблизилось к системному решению этого кризиса.

"У нас в крупных городах есть тысячи хрущевок... мы буквально перед войной подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства", — говорит депутат.

Сейчас речь идет о запуске масштабной реновации, которая позволит заменить аварийные дома современным и безопасным жильем.

"Соответствующий закон уже принят в первом чтении, однако впереди еще кропотливая работа над его совершенствованием", — говорит Шуляк.

Именно обновление законодательной базы должно стать тем механизмом, который наконец сдвинет вопрос "вторички" с мертвой точки. Это позволит не просто латать дыры, а проводить комплексную модернизацию городского пространства по европейским стандартам.

