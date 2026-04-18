Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Не случайное решение: для чего в хрущевках строили проходные комнаты

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 11:22
Планировка домов времен СССР: зачем в хрущевках делали проходные комнаты
Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Архитектура хрущевок до сих пор вызывает недоумение у многих украинцев. Особенно — проходные комнаты, которые сегодня считаются неудобными и устаревшими. Однако для своего времени это решение было не случайным. Оно отражало как экономические условия, так и образ жизни людей.

Главная причина — массовое строительство дешевого жилья, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "The Документалист".

Экономия квадратных метров в хрущевках

Главной задачей советских архитекторов было расселить людей из подвалов и бараков в собственные квартиры максимально быстро. В те времена каждый лишний метр стены или дополнительный коридор считались недопустимым расточительством.

Убрав коридор и сделав одну комнату проходной, государство экономило до 5 квадратных метров на каждом доме. В масштабах страны это позволяло построить на тысячи квартир больше, используя то же количество кирпича и бетона.

Почему приватность не была важной

В советской культуре индивидуальное пространство не считалось приоритетом. Человек считался частью коллектива, а семья — единым целым. Проходная комната выполняла роль гостиной, где все должны были проводить время вместе.

Читайте также:

Считалось, что изоляция способствует развитию "эгоизма", поэтому архитектура должна была подталкивать людей к общению. Для тех, кто переезжал из переполненных коммуналок, даже такая квартира казалась пределом мечтаний.

Особенности планировки квартир в СССР

Жизнь тогдашней семьи была очень стандартизированной: люди приходили и уходили примерно в одно время, поэтому проходимость комнаты не создавала большого дискомфорта.

Проходная комната была центром квартиры, где обедали и смотрели телевизор, а спальни предназначались исключительно для сна. Это была четкая логика минимализма: только то, что критически необходимо для выживания и функционирования советского гражданина.

Как перевоспитывали людей через архитектуру

Планировка хрущевок имела и скрытый воспитательный подтекст. Отсутствие частных уголков приучало детей с детства считаться с интересами других членов семьи. Проходная комната становилась местом социализации.

В 2026 году мы боремся за каждый сантиметр приватности, но тогдашняя архитектура успешно выполнила свою задачу: дала крышу над головой миллионам, пусть и ценой нашей возможности побыть наедине.

Что будет с хрущевками в Украине

Проблема устаревшей жилой застройки в украинских мегаполисах ежегодно становится все острее, ведь тысячи сооружений советской эпохи давно исчерпали свой ресурс, отметила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире День.LIVE.

Она подчеркивает, что государство уже вплотную приблизилось к системному решению этого кризиса.

"У нас в крупных городах есть тысячи хрущевок... мы буквально перед войной подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства", — говорит депутат.

Сейчас речь идет о запуске масштабной реновации, которая позволит заменить аварийные дома современным и безопасным жильем.

"Соответствующий закон уже принят в первом чтении, однако впереди еще кропотливая работа над его совершенствованием", — говорит Шуляк.

Именно обновление законодательной базы должно стать тем механизмом, который наконец сдвинет вопрос "вторички" с мертвой точки. Это позволит не просто латать дыры, а проводить комплексную модернизацию городского пространства по европейским стандартам.

Как сообщали Новини.LIVE, санузлы в домах советской эпохи обычно становятся решающим фактором при покупке, ведь состояние труб и тесное пространство выдают возраст жилья. Несмотря на то, что когда-то жители были заложниками типовой планировки без права выбора, сегодня контраст между просторными уборными сталинок и крошечными ячейками в хрущевках заметен невооруженным глазом.

Также Новини.LIVE рассказывали, что вопреки прогнозам об упадке вторички, в 2026 году старый жилой фонд переживает неожиданный ренессанс. Рациональные покупатели все чаще выбирают уютные обжитые пятиэтажки, которые по комфорту и расположению уверенно выигрывают конкуренцию у бетонных высоток на окраинах городов.

СССР хрущевки архитектура
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации