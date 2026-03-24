Сталинки до сих пор в тренде: спрос на квартиры в этих домах не утихает

Сталинка в центре Киева.

На фоне новостроек со стеклом и типовыми планировками интерес к сталинкам не утихает. Этот сегмент перестал восприниматься как "старый фонд" и все чаще позиционируется как статусное жилье. Покупатели обращают внимание не только на атмосферу, но и на практические преимущества. В результате спрос стабильно держится даже при высоких ценах в центре городов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему сталинки считают престижным жильем.

Недвижимость вне времени

Сталинские дома ассоциируются с качеством, масштабом и локациями, которые сегодня уже невозможно воспроизвести. Это исторические районы, близость к паркам, театрам и ключевой инфраструктуре.

Владельцы получают не просто квадратные метры, а среду с характером, отмечают специалисты портала RealExpert.

Преимущества сталинок перед новостройками

Если отбросить маркетинг, главный козырь здесь — кирпич. Толщина стен позволяет забыть о кондиционере в жару и дополнительных обогревателях зимой.

Но главное — это звукоизоляция. Во многих современных комплексах вы слышите, о чем говорят соседи за стеной; в сталинке вы чувствуете себя в собственной крепости.

Среди ключевых преимуществ стилинок также

высота : потолки 3 метра и выше дают совсем другое ощущение пространства;

: потолки 3 метра и выше дают совсем другое ощущение пространства; свет : окна здесь часто намного больше стандартных, что меняет инсоляцию;

: окна здесь часто намного больше стандартных, что меняет инсоляцию; приватность: мало этажей, мало соседей, закрытые зеленые дворы.

Метры, которые не экономили

Планировки в сталинках делались с расчетом на комфорт, а не на то, как "нарезать" как можно больше квартир на этаже. Даже компактная единичка по площади может соперничать со всей 1-комнатной хрущевкой.

Квадратура жилья в сталинках:

1-комнатные: от 32 до 50 кв. м;

2-комнатные: солидные 44-70 кв. м;

3-комнатные: 57-85 кв. м;

4-комнатные: от 80 до 110 кв. м и более.

Что еще нужно знать о квартирах в сталинках

В то же время обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE отметила, что, выбирая жилье, не стоит ограничивать себя старым советским фондом только из-за скромного бюджета.

"Квартиры в домах, которые в эксплуатации более 15 лет я бы вообще на них не смотрела", — отметила она.

Эта отметка является критической, ведь после полутора десятков лет техническое состояние сетей часто становится неудовлетворительным, а расходы на их содержание — заоблачными. Проблема скрывается не в прочности стен, а в устаревшей инженерии, которая не выдерживает нагрузки от современной техники.

"Инженерные коммуникации дома — это один вопрос, инженерные коммуникации района — это уже второй вопрос", — отмечает Берещак, напоминая о рисках системных аварий.

Даже самый дорогой ремонт внутри квартиры не спасет от изношенных городских магистралей и постоянных перебоев с водой. Именно поэтому рациональнее сосредоточиться на относительно новых объектах, которые имеют запас прочности и современное наполнение.

Частые вопросы

Сколько еще простоят сталинки в Украине?

Большинство этих домов сохраняют запас прочности. Капитальные сооружения с кирпичными стенами рассчитаны на 125-150 лет эксплуатации. Следовательно, при надлежащем уходе и своевременном обновлении коммуникаций, они надежно будут служить еще минимум 50-70 лет, значительно опережая по выносливости панельные "хрущевки".

Какие проблемы с ремонтом в сталинках?

Ключевые вызовы сталинок — это изношенные деревянные перекрытия, которые не выдерживают современную бетонную стяжку, и устаревшая проводка, не рассчитанная на мощные приборы. Также демонтаж дранки и старых перегородок образует тонны мусора, а высокие потолки существенно увеличивают расходы на отделочные материалы и работу мастеров.