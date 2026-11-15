Мальчик греется у батареи. Фото: УНИАН

Зимой владельцы домов с индивидуальным отоплением могут тратить больше газа из-за неправильных настроек котла. При этом максимальная температура нагрева воды нужна не всегда. Правильно подобранный режим помогает поддерживать комфорт в помещении и не переплачивать за отопление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на исследование британской организации Nesta.

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Какую температуру установить на газовом котле зимой

Для конденсационных двухконтурных газовых котлов исследователи рекомендуют зимой устанавливать температуру подачи воды на уровне 60 градусов. В более теплые месяцы этот показатель можно постепенно снижать, если система отопления продолжает достаточно прогревать помещение.

В частности, рекомендации Nesta предусматривают следующие настройки:

зимой — 60 градусов;

в начале весны и в конце осени — 55 градусов;

в середине весны и осени — 50 градусов;

в конце весны и в начале осени — 50 градусов или ниже, если в доме сохраняется комфорт.

Речь идет именно о температуре воды, которую котел подает в радиаторы, а не о показании комнатного термостата или температуре горячей воды для бытовых нужд.

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В то же время эти рекомендации касаются конденсационных двухконтурных моделей. Для обычных котлов и систем с бойлером непрямого нагрева настройки могут отличаться. Перед изменением показателей необходимо ознакомиться с инструкцией производителя.

Насколько можно сократить потребление газа

В исследовании Nesta приняли участие около 61 000 пользователей британского сервиса Loop. Эксперимент проводился с января по апрель 2023 года, чтобы проверить, помогают ли рекомендации по температуре котла сократить потребление газа в реальных домохозяйствах.

Отдельно исследователи сравнивали разовый совет установить 60 градусов и сезонные рекомендации, которые предусматривали постепенное снижение температуры весной.

Результаты показали, что именно сезонные рекомендации обеспечили статистически значимое сокращение суточного потребления газа. Разница составила примерно 0,4% по сравнению с контрольной группой. В то же время однократное сообщение с рекомендацией установить температуру на уровне 60 градусов не дало статистически значимого результата.

В предварительных лабораторных испытаниях и моделировании исследователи также получили потенциальное сокращение общего потребления газа на 8–9% при условии снижения температуры подачи с 80 до 60 градусов. Однако этот показатель нельзя отождествлять с результатом полевого эксперимента.

Важно, что участники, получавшие сезонные рекомендации, не сообщали о статистически значимом ухудшении теплового комфорта в жилищах.

Почему не стоит постоянно устанавливать максимальную температуру

Высокая температура подачи воды может мешать конденсационному котлу работать с максимальной эффективностью. Такие устройства лучше используют тепло во время конденсации водяного пара в продуктах сгорания газа.

Для этого важна температура воды, возвращающейся из радиаторов в котел. Если она ниже 54 градусов, оборудование активнее переходит в режим конденсации. Чем ниже температура обратной воды, тем лучше могут быть условия для эффективной работы котла.

Поэтому владельцам жилья следует не просто снижать показатели наугад, а подбирать температуру в соответствии с погодой, характеристиками отопительной системы и потребностями помещения.

Если после изменения настроек в доме становится холодно или котел работает нестабильно, необходимо вернуть безопасный режим в соответствии с инструкцией и обратиться к специалисту.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему отопление уже работает, а в квартире все равно холодно. Причиной могут быть воздушные пробки в радиаторах, неисправности системы или недостаточная температура теплоносителя. Владельцам жилья стоит проверить оборудование, чтобы не тратить лишние деньги на обогрев.

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