Мужчина проводит работы по утеплению фасада жилого дома. Фото: УНИАН

Утепление многоэтажного дома требует значительных вложений со стороны совладельцев, однако после модернизации жильцы могут существенно сэкономить на отоплении. В одном из украинских ОСМД расходы на квартиру площадью 60 кв. м составили 99,2 тыс. грн, а годовая экономия достигла 9,8 тыс. грн. По таким расчетам инвестиции могут окупиться примерно за десять лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Фонд энергоэффективности.

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Сколько стоит утепление многоэтажного дома

Стоимость термомодернизации зависит от площади дома, состояния фасада, крыши, внутренних коммуникаций и объема запланированных работ. Комплексная модернизация может включать утепление наружных стен, теплоизоляцию кровли, замену окон и дверей в местах общего пользования, а также модернизацию системы отопления.

Показательный пример можно найти в Черкассах. Там ОСМД "Надднепрянское" провело комплексную модернизацию десятиэтажного дома, которому было более 30 лет.

Общая стоимость работ составила 14,5 млн грн. Из этой суммы 10,14 млн грн было выделено в виде гранта Фонда энергоэффективности, а собственный вклад совладельцев составил 4,34 млн грн.

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Для квартиры площадью 60 кв. м доля расходов жильцов составила около 99,2 тыс. грн. При этом взносы распределили на три года, чтобы не собирать всю сумму сразу.

Насколько утепление снижает счета за отопление

После проведения энергоэффективных работ в черкасском многоэтажном доме потребление энергии сократилось примерно на 47–50 %. Годовая экономия на отоплении для всего дома составила около 1,4 млн грн.

Для квартиры площадью 60 кв. м средняя экономия оценивалась примерно в 9,8 тыс. грн в год. По словам председателя правления ОСМД, после модернизации жильцы получают счета примерно в два раза меньше, чем в соседних домах аналогичного типа и года постройки.

Еще один пример можно найти в Луцке. ОСМД "Молоди 6" модернизировало девятиэтажное здание, утеплило фасад и крышу, заменило окна и наружные двери в местах общего пользования. Также в доме провели работы по повышению эффективности системы отопления.

В результате потребление энергии на отопление сократилось на 41,8%. Общая экономия для дома составила около 1,15 млн грн в год, а для квартиры площадью 60 кв. м — ориентировочно 12 тыс. грн ежегодно.

За сколько лет окупится утепление дома

Если сравнить собственный вклад жильцов черкасского многоэтажного дома и годовую экономию, можно определить ориентировочный срок окупаемости вложенных средств.

По расчетам для квартиры площадью 60 кв. м расходы составили 99,2 тыс. грн, а ежегодная экономия — 9,8 тыс. грн. Простая окупаемость составляет примерно 10 лет.

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