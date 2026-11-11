Человек регулирует подачу тепла в батарее. Фото: УНИАН

После запуска отопления батареи могут оставаться холодными или прогреваться лишь частично. Причина не всегда заключается в отсутствии теплоносителя. Иногда проблема возникает из-за воздуха в системе, неисправного клапана или нарушения циркуляции. Владельцам жилья стоит проверить несколько деталей, прежде чем вызывать сантехника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДИАТЕК.

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Почему батареи в квартире могут оставаться холодными

Одной из распространенных причин плохого нагрева радиаторов является нарушение циркуляции теплоносителя. Вода не проходит через систему должным образом, поэтому батарея остается холодной или нагревается неравномерно.

Специалисты называют три основные причины такой неисправности: воздух в системе отопления, недостаточное давление теплоносителя и заклинивание термостатического клапана. Также проблема может возникнуть из-за засорения трубопровода или нарушения гидравлической балансировки.

Определить возможную причину можно по характеру работы радиатора и состоянию отопительного оборудования.

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Прежде всего стоит осмотреть радиатор и убедиться, что его запорная арматура открыта. Если краны перекрыты или термостат установлен на минимальное значение, теплоноситель может не поступать в батарею в необходимом объеме.

Также нужно обратить внимание на следующие детали:

1. Наличие воздуха в радиаторе

Воздушная пробка может препятствовать нормальному прохождению теплоносителя. Одним из признаков такой проблемы является бульканье внутри батареи. Из-за недостаточной циркуляции радиатор может нагреваться слабее других или оставаться холодным.

В современных радиаторах для удаления воздуха часто предусмотрен специальный клапан — кран Маевского. Если жилец не имеет опыта работы с ним или не знает, можно ли самостоятельно разгерметизировать систему конкретного дома, лучше обратиться к сантехнику или управляющему.

2. Состояние термостатического клапана

Если на батарее установлена термостатическая головка, стоит проверить, не перекрывает ли она подачу теплоносителя. В старых клапанах может заклинивать внутренний шток. Из-за этого радиатор не получает достаточно горячей воды даже тогда, когда отопление работает.

В такой ситуации батарея может оставаться холодной, хотя остальные радиаторы в квартире прогреваются нормально. Проверку и ремонт клапана лучше поручить специалисту, особенно если требуется снимать его детали или вмешиваться в соединения.

3. Давление в системе отопления

Этот показатель особенно важен для квартир и домов с индивидуальным отоплением. Если давление в контуре недостаточное, теплоноситель может плохо циркулировать, а отдельные радиаторы будут оставаться холодными.

4. Циркуляция теплоносителя

Если радиаторы прогреваются неравномерно, причиной может быть нарушение гидравлической балансировки. Это означает, что теплоноситель распределяется между отопительными приборами неправильно: одни батареи получают больше тепла, другие — меньше.

Особенно стоит обратить внимание на ситуацию, когда в одних комнатах тепло, а в других радиаторы остаются едва теплыми. Самостоятельно настраивать общую систему отопления не стоит — для этого требуется проверка специалиста.

5. Возможное засорение труб или радиатора

Отложения и загрязнения внутри трубопровода могут затруднять движение теплоносителя. В результате батарея не прогревается должным образом, даже если подача тепла в дом уже восстановлена.

Выявить и устранить такую неисправность без специального оборудования сложно. Если другие способы проверки не помогли, нужно вызвать сантехника для диагностики системы.

Когда нужно обращаться к сантехнику

Если после проверки кранов и термостатов батарея не начала нагреваться, не стоит самостоятельно разбирать радиатор или вмешиваться в трубопровод. Особенно опасно откручивать заглушки, соединения и клапаны, из которых может вытечь горячая вода под давлением.

В многоквартирном доме, где используется централизованное отопление, о холодных радиаторах нужно сообщить в ОСМД, управляющему или ЖЭК. Если проблема касается всего стояка или нескольких квартир, это может свидетельствовать о неисправности общей системы.

Если же в квартире установлен индивидуальный котел, стоит проверить его показатели и обратиться к сервисному специалисту, если оборудование работает некорректно.

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Также Новини.LIVE сообщали, чем рискуют владельцы квартир, которые заменили центральное отопление на индивидуальный котел без надлежащего оформления. Самовольное вмешательство в общую систему может нарушить циркуляцию теплоносителя и ухудшить обогрев соседних квартир. Кроме того, владельцу могут продолжать начислять плату за централизованное отопление.