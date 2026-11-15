Хлопчик гріється біля батареї.Фото: УНІАН

Взимку власники будинків з індивідуальним опаленням можуть витрачати більше газу через неправильні налаштування котла. Водночас максимальна температура нагрівання води потрібна не завжди. Правильно підібраний режим допомагає підтримувати комфорт у приміщенні та не сплачувати зайвого за опалення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дослідження британської організації Nesta.

Реклама

Яку температуру виставити на газовому котлі взимку

Для конденсаційних двоконтурних газових котлів дослідники рекомендують узимку встановлювати температуру подачі води на рівні 60 градусів. У тепліші місяці цей показник можна поступово знижувати, якщо система опалення продовжує достатньо прогрівати приміщення.

Зокрема, рекомендації Nesta передбачають такі налаштування:

взимку — 60 градусів;

на початку весни та наприкінці осені — 55 градусів;

у середині весни та осені — 50 градусів;

наприкінці весни та на початку осені — 50 градусів або нижче, якщо в оселі залишається комфортно.

Йдеться саме про температуру води, яку котел подає до радіаторів, а не про показник кімнатного термостата чи температуру гарячої води для побутових потреб.

Читайте також:

Водночас ці рекомендації стосуються конденсаційних двоконтурних моделей. Для звичайних котлів та систем із бойлером непрямого нагріву налаштування можуть відрізнятися. Перед зміною показників необхідно перевірити інструкцію виробника.

На скільки можна скоротити споживання газу

У дослідженні Nesta взяли участь близько 61 000 користувачів британського сервісу Loop. Експеримент проводили з січня до квітня 2023 року, щоб перевірити, чи допомагають рекомендації щодо температури котла скоротити споживання газу в реальних домогосподарствах.

Окремо дослідники порівнювали одноразову пораду встановити 60 градусів та сезонні рекомендації, які передбачали поступове зниження температури навесні.

Результати показали, що саме сезонні рекомендації забезпечили статистично значуще скорочення добового споживання газу. Різниця становила приблизно 0,4% порівняно з контрольною групою. Водночас одноразове повідомлення з рекомендацією встановити 60 градусів не дало статистично значущого результату.

У попередніх лабораторних випробуваннях і моделюванні дослідники також отримали потенційне скорочення загального споживання газу на 8–9% за умови зниження температури подачі з 80 до 60 градусів. Однак цей показник не можна ототожнювати з результатом польового експерименту.

Важливо, що учасники, які отримували сезонні рекомендації, не повідомляли про статистично значуще погіршення теплового комфорту в оселях.

Чому не варто постійно встановлювати максимальну температуру

Висока температура подачі води може заважати конденсаційному котлу працювати з максимальною ефективністю. Такі пристрої краще використовують тепло під час конденсації водяної пари у продуктах згоряння газу.

Для цього важлива температура води, яка повертається з радіаторів до котла. Якщо вона нижча за 54 градуси, обладнання активніше переходить у режим конденсації. Що нижча температура зворотної води, то кращими можуть бути умови для ефективної роботи котла.

Тому власникам житла варто не просто знижувати показники навмання, а підбирати температуру відповідно до погоди, характеристик опалювальної системи та потреб приміщення.

Якщо після зміни налаштувань у будинку стає холодно або котел працює нестабільно, необхідно повернути безпечний режим відповідно до інструкції та звернутися до фахівця.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому опалення вже працює, а в квартирі все одно холодно. Причиною можуть бути повітряні пробки в радіаторах, несправності системи або недостатня температура теплоносія. Власникам житла варто перевірити обладнання, щоб не витрачати зайві гроші на обігрів.

Також Новини.LIVE писали, чим ризикує власник квартири після заміни центрального опалення на індивідуальний котел. Самовільне відключення від загальнобудинкової системи може створити проблеми з оформленням переобладнання та експлуатацією житла. Тому перед встановленням автономного опалення важливо перевірити вимоги та необхідні документи.